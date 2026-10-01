El periodista deportivo expuso las sensaciones que tendría el Ingeniero tras lo sucedido con Marcelino Núñez y Nicolás Córdova en la Selección Chilena.

La Roja está siendo protatonista de un nuevo escándalo luego de la salida del volante Marcelino Núñez, quien pidió ser liberado en medio de la gira por Norteamérica por conflicto con el entrenador Nicolás Córdova.

Los rumores también señalaban que habría ocurrido una pelea entre el jugador del Ipswich Town con su compañero Lucas Cepeda del Elche, pero aquello lo descartó el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia en Radio Pauta.

“Esto habría sido post partido. Marcelino a las peleas, muy cercano a la iglesia, a la fe. Te agarras con un compañero pero te echan a ti nomás”, puso sobre la mesa.

“Lo que sí tengo claro y, porque creo que no fue esa pelea, es por el comunicado. La otra teoría (discusión con Córdova), que me calza mucho más, y al entrenador tienes que brindarlo hasta junio, ese es el plan y se está complicando, porque jugaste horrible con Canadá, jugaste mejor con Estados Unidos ‘B’ y te ganó y ahora viene México que es un peligro”, agregó el comunicador.

“En el fondo, no le gustó no ser titular, tampoco no entrar y tampoco jugar fuera de posición en el partido contra Canadá”, completó respecto a la molestia de Núñez.

¿Adiós al sueño de Manuel Pellegrini?

En medio de todo este conflicto, Hevia también dio a conocer cómo habría caído toda esta noticia en el entorno de Manuel Pellegrini, que es el entrenador que todos quieren para la Selección, pero que cada vez se aleja más.

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“A mí lo que me comentaron es que no cayó muy bien en el entorno de Manuel Pellegrini dos cosas. Uno, que sigue siendo una olla en ebullición todo el fútbol chileno. Y dos, la forma de clasificación en las clasificatorias. Don Manuel tiene una carrera brutal y Chile es candidato a quedarse fuera, absolutamente”, reveló.

El Ingeniero no se despega del Real Betis. (Foto: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

En síntesis

Marcelino Núñez dejó La Roja por un conflicto con el técnico Nicolás Córdova.

dejó La Roja por un conflicto con el técnico Nicolás Córdova. Coke Hevia descartó en Radio Pauta una pelea entre Núñez y Lucas Cepeda.

descartó en Radio Pauta una pelea entre Núñez y Lucas Cepeda. Manuel Pellegrini y su entorno reaccionaron negativamente ante el reciente escándalo deportivo chileno.