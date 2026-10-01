En Colo Colo hicieron sentir su malestar a la Federación de Fútbol de Chile por lo que dijo el técnico de La Roja en la última conferencia de prensa.

En medio del escándalo que ha ocurrido en las últimas horas en La Roja, con la salida de Marcelino Núñez en medio de la gira por Norteamérica tras un enfrentamiento con el entrenador Nicolás Córdova, se abre un nuevo flanco contra el técnico interino, a raíz de un malestar de Colo Colo.

En el Cacique habrían caído muy mal las declaraciones del estratega en la conferencia de prensa tras el partido amistoso con Estados Unidos el pasado martes, cuando apuntó a uno de los cinco futbolistas del cuadro popular que forman parte de su nómina.

Se trata de Leandro Hernández, quien debutó en la Selección, pero rápidamente Córdova le bajó los humos a la nueva promesa alba.

“Que sepan que en el último contraataque de Leandro no te va a alcanzar, porque tienes que hacer mejores cosas, porque hay otro tipo de velocidades, que a lo mejor en Chile sí le alcanza”, declaró el DT tras la derrota por 4-2 en St. Louis.

“No alcanza con jugar en la liga chilena. Cuando Chile estuvo en su mejor momento, nuestros mejores jugadores jugaban en los mejores clubes del mundo”, completó su idea el exfutbolista.

Leandro Hernández debutó con La Roja ante Estados Unidos. (Foto: Jeff Lee/Photosport)

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La reacción de Colo Colo

Respecto a aquello, este jueves el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia dio a conocer en Radio Pauta que en Colo Colo se quejaron por estos dichos, pues no cayeron bien al entrenador Fernando Ortiz, tampoco al gerente deportivo Daniel Morón ni al presidente Aníbal Mosa.

“Colo Colo manifestó su molestia a la dirigencia de la ANFP por las declaraciones de Córdova. Mosa, Pizarro y Ortiz, muy molestos con las declaraciones de Córdova en torno a Leandro Hernández”, expuso el periodista.

En síntesis

Leandro Hernández: Nicolás Córdova criticó su nivel tras caer 4-2 ante Estados Unidos.

Nicolás Córdova criticó su nivel tras caer 4-2 ante Estados Unidos. Colo Colo: Directivos y Fernando Ortiz se molestaron por las declaraciones del DT sobre Hernández.

Directivos y Fernando Ortiz se molestaron por las declaraciones del DT sobre Hernández. Marcelino Núñez: Abandonó la gira de La Roja tras un enfrentamiento con el técnico Córdova.