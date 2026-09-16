La entidad analiza pedir que el entrenador de 47 años integre el próximo staff técnico de la Selección Chilena. Es una opción.

La Selección Chilena sigue buscando a nuevo DT para el siguiente proceso clasificatorio, por lo que Nicolás Córdova aún ejerce como interino. Sin embargo, hay chances de que el recordado volante se mantenga en la banca nacional.

¿La razón? Según informa Radio ADN, en la última charla brindada por la ANFP a los medios de prensa, la gerencia de selecciones, encabezada por Felipe Correa, reveló un potencial plan para el entrenador de 47 años.

A pesar de que la designación del nuevo estratega está en manos de la próxima administración del balompié criollo, no se descarta que la saliente cúpula directiva deje una llamativa petición para sus sucesores.

“Se reconoció que, a la espera de la elección en la ANFP para presentar posibles candidatos a la banca de La Roja, habrá una especial petición”, comenzó indicando el medio.

Sobre la misma línea, agregó: “Está la intención de que el próximo entrenador de Chile tenga a Nicolás Córdova, actual entrenador de la adulta, como ayudante de su staff técnico“.

Nicolás Córdova puede continuar en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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A pesar de que se ha especulado que las siguientes clasificatorias tendrán inicio en marzo de 2027, desde la ANFP advierten que la versión que manejan en Quilín es que ello no ocurrirá hasta septiembre de dicho año.

Por ello, hay margen de acción para encontrar al director técnico que intentará comandar a Chile rumbo al Mundial de 2030. Por el momento, Nicolás Córdova sigue a cargo del buque.