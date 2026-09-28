Nicolás Córdova explica la convocatoria de Igor Lichnovsky en La Roja: sorprende con su respuesta

El entrenador de la Selección Chilena, Nicolás Córdova explicó la nominación de Igor Lichnovsky y sorprendió con su respuesta.

En la Selección Chilena hubo novedades dentro de esta jornada para lo que es esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos anunció un nuevo convocado para estos partidos, en la que Nicolás Córdova llamó de emergencia al central de la Universidad de Chile, Igor Lichnovsky para suplir la baja de Benjamín Kuscevic.

Hace unos instantes, el director técnico del equipo de todos, Nicolás Córdova conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y explicó la razón por que convocó al jugador de la U, en la que sorprendió a todos con su respuesta.

“Precisamente lo que dijiste al final es la respuesta (por la experiencia), centrales jóvenes que pueden estar acá en la selección que han participado del proceso, Garguez está operado, Matías Pérez que tuvo un problema familiar antes de la última convocatoria y recién se incorporó a La Serena. No vemos hoy sinceramente a quien poder llamar”.

“Estaba en la lista de seguimiento Jonathan Villagra, que ya lo llamamos y los demás, si busca club por club, generalmente los centrales todos tienen más de 27-28 años y lo que he dicho, si vamos a llamar a alguien para debutar en la selección, será con jugadores jóvenes”, partió comentando Córdova.

Córdova explica la convocatoria de Lichnovsky | Foto: Photosport

Siguiendo en esto, el estratega nacional destacó lo que ha sido el aporte de Igor Lichnovsky dentro de la Selección Chilena, en la que lo califica como un jugador con experiencia para aportar al grupo, que ya conoce por haber sido parte de este proceso.



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“Igor ya tiene una trayectoría, por lo tanto había estado en la nómina y está en la lista de seguimiento, porque una de las cosas que he explicado, es que los jugadores que ya tienen ciertos partidos, pueden ser parte del proceso, porque ya están insertos en la selección”, remarcó.

Concluyendo, Córdova dejó un importante trabajo para los equipos del fútbol nacional para poder sacar nuevos nombres para ser opciones en la zaga de la Selección Chilena, en la que hoy ve pocas variantes y optó por la nominación de Igor Lichnovsky por su experiencia.

“Él ha tenido una muy buena actitud cuando ha venido con nosotros, eso habla de que hay que seguir en la búsqueda de jugadores jóvenes en esa posición, que no hay muchos y afortunadamente, a pesar de la derrota, los dos (Román y Villagra) hicieron un buen partido, a seguir con su maduración, para que luego tengan un gran nivel internacional”, cerró.