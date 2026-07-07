Pese a que la Selección Chilena no logró clasificar a la cita planetaria, el debate por el presunto intervencionismo político se instaló en el parlamento.

La gran polémica que ha marcado el desarrollo de la Copa del Mundo 2026 sumó un capítulo completamente impensado a miles de kilómetros del terreno de juego.

Luego de la fuerte controversia por la intervención del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ante la FIFA para que le borraran la tarjeta roja al atacante Folarin Balogun, las repercusiones institucionales se trasladaron de forma sorpresiva a la arena política nacional.

Lo que nadie vislumbraba en es que desde Chile, país que ni siquiera consiguió sus boletos deportivos para competir en el Mundial, existiera un debate formal al respecto. El bullado caso Balogun llegó de lleno hasta la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, organismo que tomó la determinación de oficiar formalmente a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para que fije una postura clara y se pronuncie ante la gestión de Trump con Gianni Infantino.

La parlamentaria Marisela Santibáñez, quien lidera la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, solicitó el respaldo de los presentes, logrando que todos los integrantes aprobaran el oficio por unanimidad en la sesión.

Pablo Milad será requerido por la Cámara de Diputados.

El argumento de los legisladores: Cuidar las bases para el futuro

A pesar de que la polémica movida gubernamental no le sirvió de mucho al bando norteamericano —considerando que terminaron eliminados del torneo ante Bélgica en Seattle pese a alinear a su figura de ataque—, el Congreso nacional busca sentar un precedente reglamentario.

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La justificación de los parlamentarios para encender el debate en las oficinas locales contempla los siguientes puntos:

La moción del Frente Amplio: El requerimiento fue presentado de forma oficial en la instancia por el diputado Matías Fernández, representante de la Región de los Ríos.

El requerimiento fue presentado de forma oficial en la instancia por el diputado Matías Fernández, representante de la Región de los Ríos. Garantizar la transparencia: El parlamentario detalló que la directiva de Quilín no puede quedarse de brazos cruzados ante estos acontecimientos ligueros e internacionales. “Hay elementos que se han contrapuesto en el debate público y la ANFP tiene que ser clarita para que esto no suceda a futuro”, argumentó Fernández para defender la fiscalización en los escritorios del balompié.

Balogun Gate: diputados chilenos envían oficio por la tarjeta roja a jugador de EEUU y que fue removida tras telefonazo de Trump al presidente de la FIFA #Mundial2026 ⚽️ pic.twitter.com/zKpx7dGib3 — Aquí y Ahora Noticias (@aquiyahorachile) July 7, 2026