Felipe Loyola hace su gran apuesta por este jugador en la Selección Chilena: “Lo hizo muy bien”

La Selección Chilena culminó lo que fue su actuación en esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos sumó una victoria por 2-1 ante RD Congo y una derrota por el mismo marcador ante Portugal, la que sin duda dejó mucha materia de análisis para Nicolás Córdova.

Tras los que fueron estos duelos, el jugador nacional Felipe Loyola conversó con Radio ADN y dejó sus sensaciones de lo que fueron estos duelos amistosos del equipo de todos ante dos selecciones que son mundialistas.

“Sabíamos que nos enfrentábamos a selecciones de categoría mundial y el primer partido nos enfrentamos contra rivales muy fuertes técnicamente. Sabíamos que nos íbamos a defender más de la cuenta, que iba a ser difícil hacernos cargo de la pelota. Lo preparamos así por el nivel que tienen ellos y yo creo que mostraron cosas buenas. Supimos sufrir a ratos. Lawrence (Vigouroux) hizo un partidazo”, partió señalando Loyola por el partido ante Portugal.

Pasando a lo que fue el duelo ante los africanos, el jugador del Pisa de Italia destacó el rendimiento de la Selección Chilena en su triunfo ante Congo, la que dejó una victoria importante para este nuevo proceso en La Roja.

Loyola destacó a Reichmuth | Foto: Instagram

“Después en el segundo partido jugamos bastante bien y dos golazos de mis compañeros (Darío Osorio y Matías Sepúlveda) nos dieron la victoria”, agregó.

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Finalmente, Loyola habló de lo que ha sido la incorporación de nuevos jugadores dentro de la Selección Chilena, en la que puntualmente mostró su felicidad por lo que fue el debut en esta Fecha FIFA de Nils Reichmuth, a quien le ve muchas condiciones para seguir aportando al equipo.

“Estamos muy contentos por la incorporación de Nils (Reichmuth). Siento que lo hizo muy bien, que se incorporó de muy buena forma al grupo, es un gran jugador. También, obviamente, por los jugadores jóvenes que se van sumando, como el caso de Diego Ulloa, de Agustín Arce, de Ian (Garguez) que no pudo estar, pero ya todos sabemos que están haciendo sus primeros pasos en la Selección. Contentos de que vengan a aportar con su grano de arena, que ganen experiencia y que sumen de todas formas”, cerró.

En Síntesis

El defensa Felipe Loyola analizó los partidos amistosos de Chile en la Fecha FIFA.

analizó los partidos amistosos de Chile en la Fecha FIFA. La Selección Chilena venció 2-1 a RD Congo y cayó 2-1 frente a Portugal.

venció 2-1 a RD Congo y cayó 2-1 frente a Portugal. El volante Nils Reichmuth realizó su debut internacional con la selección de Chile.