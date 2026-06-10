Uno de los históricos goleadores de 'La Roja' como lo es Eduardo Vargas dejó este importante mensaje en la Selección Chilena.

La Selección Chilena cerró su participación en esta Fecha FIFA con un triunfo por 2-1 ante la República Democrática del Congo, en la que a pesar de sumar una victoria, no quedaron gratas sensaciones por el nivel de ‘La Roja’ y Nicolás Córdova, sigue siendo el principal apuntado.

En esta jornada, un histórico de la Selección Chilena como lo es Eduardo Vargas fue consultado sobre el presente del equipo de todos y se refirió a la teleserie de encontrar a un nuevo DT para ‘La Roja’, en la que dejó un importante mensaje.

“No sé qué decir, lo que sí tienen que traer a alguien que siquiera estar en la selección”, parte señalando Vargas.

Siguiendo en esto, ‘Turboman’ confía en que dentro de la Selección Chilena hay jugadores que poseen de grandes condiciones, pero que está faltando un entrenador con carácter para poder encaminarnos en un buen proyecto.

Vargas habló fuerte y claro en La Roja | Foto: Photosport

“Hay muy buenos jugadores, que le falta un entrenador que tenga carácter, que mande a los jugadores dentro de la cancha”, declaró.

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Concluyendo, Vargas espera que a la brevedad se pueda dilucidar sobre si Nicolás Córdova seguirá en La Roja como DT o se oficializará a otro estratega, en la que mientras eso ocurre, él se mantendrá apoyando al equipo de todos.

“Confiamos en esta selección, en los jugadores que hay y si llega un técnico nuevo o sigue el Nico (Córdova), siempre seguiremos apoyando”, finalizó.

En Síntesis

La Selección Chilena venció 2-1 a República Democrática del Congo en la Fecha FIFA.

venció 2-1 a República Democrática del Congo en la Fecha FIFA. El delantero Eduardo Vargas exigió un entrenador con carácter para dirigir a la selección.

exigió un entrenador con carácter para dirigir a la selección. El estratega Nicolás Córdova mantiene en incertidumbre su continuidad en la dirección técnica.