El lapidario análisis de Jorge Pellicer sobre Nicolás Córdova tras amistosos de La Roja: “Uno como DT…”

El destacado DT del fútbol chileno analizó lo que dejó la caída ante Portugal y la victoria ante RD Congo en amistosos.

La Selección Chilena se impuso el día de ayer ante la República Democrática del Congo por 2-1, partido que contó con goles de Darío Osorio y Matías Sepúlveda de tiro libre para cerrar el paso de La Roja en el viejo continente.

Uno que es voz autorizada para hablar de fútbol es Jorge Pellicer, quien en D Sports no se guardó nada y volvió atrás en el tiempo para hablar del amistoso ante Portugal: “A los 35 minutos, Chile por primera vez se instaló en el área con un control de balón que fue rechazado por Portugal”, dijo.

Pellicer agudiza su crítica sobre Nicolás Córdova: “Es un equipo que va a cumplir y no a competir, sin duda. A uno como entrenador no se le hubiese pasado por la mente plantear un partido donde no tuvieras la intención de ir al otro lado para generar daño”.

Chile fue superado con creces por Portugal. | Foto: Photosport

Eso sí, reconoció que La Roja mejoró levemente en el segundo tiempo ante los lusos: “En el segundo tiempo tuvo un mejor inicio, uno podría vislumbrar algo, pero rápidamente se disipa todo”, cerró.

Lo cierto es que, futbolísticamente, Chile no se encuentra y sigue a la deriva. Ahora, deberá esperar a los amistosos de septiembre y octubre donde enfrentará a Canadá, Estados Unidos, México y un rival más por definir.

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En síntesis

Chile venció 2-1 a la República Democrática del Congo con goles de Osorio y Sepúlveda.

El entrenador Jorge Pellicer criticó el planteamiento táctico de Nicolás Córdova ante Portugal.

La Selección Chilena jugará nuevos partidos amistosos en septiembre y octubre ante rivales norteamericanos.