Mientras la ANFP juega al misterio, el ídolo de Universidad de Chile golpeó la mesa y candidateó a un viejo conocido que hoy está disputando el Mundial 2026.

La selección chilena busca técnico y Sebastián Beccacece se metió en la pelea cuando nadie lo esperaba. A pesar de los problemas que hubo en el pasado cuando era parte de la Roja de Jorge Sampaoli, el entrenador apareció sonando con mucha fuerza para tomar el fierro caliente.

El estratega, que hoy está enfocado en Ecuador y el Mundial 2026, tendría un acuerdo para llegar a nuestro país en los próximos meses; y si bien algunos lo han desmentido, lo cierto es que en la ANFP juegan al misterio.

Uno que salió a respaldar la idea, fue Johnny Herrera, el que cree ciegamente que el estratega trasandino es el hombre indicado para asumir el desafío. El hoy comentarista y que fue pupilo del entrenador en sus años en el cuadro azul y en la selección nacional, aseguró en el programa Los del VAR que le pasaría de inmediato las llaves de Juan Pinto Durán.

“Acepto pero sí o sí, un tipo que clasificó segundo en las eliminatorias restándole puntos”, lanzó de forma categórica.

Agregando que “estoy seguro que va a hacer un buen Mundial también, en Chile le iría muy bien”.

Sebastián Beccacece es el elegido por Johnny Herrera para La Roja.

Las razones para elegir al actual DT de Ecuador

Las razones de Johnny Herrera para querer a Sebastián Beccacece en la banca de la Roja son simples y claras. Para el exguardameta, el factor clave radica en que el entrenador posee algo que le juega totalmente a su favor: su conocimiento del fútbol chileno y la interna de sus futbolistas.

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“Tiene que estar una persona que conozca la idiosincrasia del fútbol chileno. Y él la conoce muy bien. Aquí todos querían que llegara Gareca. Yo me aburrí de pelear para que llegara Quinteros y era simple: porque conoce el medio”, indicó el Samurai.

Herrera profundizó en su argumento apuntando directamente a las decisiones que se han tomado anteriormente en el plano técnico: “¿Por qué nos vamos a quedar con hue… que no nos conocen a nosotros? Quédate con el que está en la casa, que conoce cómo juegas. La gente que conoce la materia prima que tenemos, aunque sea poca”, añadió con firmeza.

Críticas a la gestión de la ANFP

Para finalizar, el exarquero de Universidad de Chile y la Roja le pegó un duro palo a la dirigencia de la ANFP debido a la excesiva demora que ha tenido el organismo para elegir y presentar al nuevo director técnico del “Equipo de Todos”: “A uno le cuesta entender cómo cuesta tanto tomar las decisiones a la gente a cargo de administrar a la selección”, sentenció.

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En la Roja siguen esperando por su nuevo conductor y el exayudante de Jorge Sampaoli es un nombre que, más allá de sus antiguas polémicas en el medio, se ha ganado su derecho a estar entre las opciones principales gracias al respaldo de referentes que conocen de cerca su mano de trabajo.