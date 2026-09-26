El histórico de la Selección Chilena dejó esta dura crítica tras la derrota ante Canadá.

La Selección Chilena hoy disputó su primer amistoso dentro de esta extensa Fecha FIFA, en donde los dirigidos por Nicolás Córdova se enfrentaron ante Canadá y tuvieron una noche para el olvido, en el que cayeron por 1-0 y tuvieron dos expulsiones.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Miguel Ángel Neira conversó en exclusiva con Bolavip Chile y desmenuzó lo que fue este compromiso, en el que quedó más que preocupado con la actuación del equipo de todos.

“Preocupante, me da lo mismo que hayamos perdido, el tema es el juego, no se juega a nada, hasta que estabamos once contra once, Canadá le estaba dando un toque impresionante a Chile, yo creo que Canadá debe ser una de las selecciones más malas del mundo, pero a ese nivel estamos”, partió señalando Neira.

Agregando, la leyenda de la UC dejó bien en claro que el único jugador rescatable dentro de este partido fue el portero Lawrence Vigoroux, quien salvó a Chile de una goleada ante los canadienses.

Chile tuvo una tared para el olvido | Foto: Photosport



“Destaco solo al arquero, los demás nada de nada, esto es muy preocupante y terrible”, declaró.

Finalizando, Neira pide con urgencia que terminando esta Fecha FIFA, en la dirigencia de la Selección Chilena pongan punto final al ciclo de Nicolás Córdova y oficialicen a un nuevo entrenador pensando en un próximo proceso.

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“No aprovechan su oportunidad, absolutamente nada, yo creo que es fundamental que llegando de esta gira, nombren al técnico ya, no podemos seguir así”, cerró.