Fabián Estay aprueba a este refuerzo internacional para Colo Colo: “Tiene condiciones”

El retirado futbolista le puso el visto bueno a la posible incorporación de Santiago Mele, que juega en Monterrey.

Colo Colo busca nuevos rostros en el mercado de fichajes y uno de los candidatos a arribar a Macul fue aprobado por Fabián Estay: el actual comentarista deportivo lo conoce de cerca. ¿Por qué?

El retirado futbolista -que brilló en la escuadra alba- avaló la incorporación de Santiago Mele. Lo ha visto jugar en México (país en el que está radicado), específicamente en el club que se desempeña, Monterrey.

Por ello, en conversación con BOLAVIP Chile, le puso el visto bueno a su llegada. Ha quedado relegado en su equipo debido a los diversos cambios de cuerpos técnicos que se han realizado.

“No tuvo una buena campaña en Monterrey, generó muchas dudas. Le terminó ganando el puesto un muchacho que anduvo muy bien, mexicano, pero que normalmente había sido reserva acá”, comenzó indicando.

Sin embargo, el recordado seleccionado chileno agregó: “Yo creo que condiciones tiene, pero necesita confianza y esa te la da el técnico. Cuando a ti te manda a buscar o te pide, seguramente será para jugar”.

Santiago Mele está en la órbita de Colo Colo. (Foto: Getty Images)

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Quiere ver a Santiago Mele en Colo Colo

Finalmente, Fabián Estay entregó sus argumentos por los que cree que el portero uruguayo de 28 años puede tener un desempeño positivo en el Estadio Monumental. Ve su anhelo de triunfar.

“Tiene razones para jugar en Colo Colo, entendiendo que Monterrey no tiene la grandeza de Colo Colo y de otros tipos de situaciones, pero son jugadores que tienen mucha hambre, que tienen ganas de trascender“, cerró.