El exfutbolista analizó el presente del zaguero de 22 años y sembró las dudas sobre su rendimiento en tierras aztecas.

En el Centro de Deportivo Azul ya comienzan a planificar los nombres para potenciar el plantel y el de Valentín Gauthier asoma con fuerza para reforzar la retaguardia de Universidad de Chile.

El defensor uruguayo de 22 años milita actualmente en el León de México, un presente que Fabián Estay conoce de cerca y sobre el cual prefiere ser sumamente cauto debido a la escasa continuidad que registró el jugador en la Liga MX.

“No te podría definir mucho porque no jugó tanto, lo trajeron como un agente joven para tratar de potenciarlo y bueno, si ahora se tiene la posibilidad de ir es porque no lo lograron y porque no los convenció seguramente”, advirtió Estay en conversación exclusiva con BOLAVIP.

Al momento de desglosar el funcionamiento colectivo de su último club, el exvolante apuntó a un declive generalizado que tampoco ayudó al futbolista charrúa: “Un León que después de quedar fuera del Mundial de Clubes vino a menos, a muy menos. Me parece que el que más destacaba era siempre Echeverría, que mejoró un poquito con Gandolfi este León, pero la verdad que yo no le vi tantas cosas”. Además, fue categórico sobre sus sensaciones personales: “A mí no es que me haya llenado el ojo completamente”.

Fabián Estay no da buenas referencias del posible refuerzo de la U.

La clásica garra uruguaya y la ventaja de jugar en Chile

Pese a los reparos sobre su rendimiento inmediato en Norteamérica, Estay no desconoce que las características de Gauthier cumplen con el biotipo histórico de su país de origen. Al ser consultado sobre si se trata del clásico defensor uruguayo, bravo y fuerte en el juego aéreo, el analista asintió pero sumó un matiz sobre las complejidades del medio mexicano.

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Las claves del análisis de Estay sobre la adaptación del zaguero contemplan los siguientes puntos:

El rigor de la Liga MX: El exfutbolista detalló que el fútbol azteca suele ser implacable con los extranjeros debido a factores externos. “En México es muy complicado porque la pelota corre diferente, es más rápida, el fútbol es muy complicado, la altura, hay que estar muy bien físicamente; a lo mejor le costó un poquito más de trabajo”, argumentó.