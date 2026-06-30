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Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa en Uruguay: horario, dónde ver por TV y streaming tras su eliminación del Mundial 2026

La conferencia de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 genera expectación en todo el continente, en medio de rumores sobre el fin de su ciclo.

El técnico argentino hablará este martes en el Estadio Centenario.
© Getty ImagesEl técnico argentino hablará este martes en el Estadio Centenario.

La eliminación de la Selección de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 no solo significó un golpe deportivo para La Celeste, sino que también abrió un capítulo final en el ciclo de Marcelo Bielsa al mando del combinado charrúa

El entrenador argentino no logró cumplir el objetivo de avanzar en la cita planetaria, en una campaña que generó críticas y dejó en entredicho el proyecto que había generado altas expectativas en el país de Sudamérica.

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En ese contexto, comenzaron a surgir antecedentes que apuntan directamente al fin de su proceso, considerando que su contrato estaba pactado justamente hasta el término de la cita planetaria.

¿Se viene el fin de ciclo de Marcelo Bielsa en Uruguay? | FOTO: David Ramos/Getty Images

¿Se viene el fin de ciclo de Marcelo Bielsa en Uruguay? | FOTO: David Ramos/Getty Images

De hecho, distintos medios de Uruguay aseguran que “El Loco” ya habría comunicado su despedida al plantel.

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Hora y dónde ver la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa:

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que Marcelo Bielsa hablará ante los medios este martes 30 de junio a las 18:00 horas de Uruguay, en el Estadio Centenario, en una instancia clave tras la eliminación del Mundial 2026.

País Hora Local TV/Streaming
Argentina 18:00 YouTube de AUFtv
Uruguay 18:00 YouTube de AUFtv
Chile 17:00 YouTube de AUFtv
Paraguay 17:00 YouTube de AUFtv
Bolivia 17:00 YouTube de AUFtv
Venezuela 17:00 YouTube de AUFtv
Perú 16:00 YouTube de AUFtv
Colombia 16:00 YouTube de AUFtv
Ecuador 16:00 YouTube de AUFtv
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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