¡No es Sebastián Beccacece! La Roja se lanza por este DT mundialista: “Fuentes de peso”

Según trascendió, la Selección Chilena está en conversaciones con Thomas Christiansen. Actualmente, dirige a Panamá.

La Selección Chilena busca entrenador y hay un nombre que puede sorprender asumiendo en el cargo. ¿De quién se trata? Participó del Mundial 2026 y no es Sebastián Beccacece.

Según informó el periodista Álvaro Martínez, ese es el caso de Thomas Christiansen. Luego de su actuación en la cita planetaria junto a Panamá, puede ser el nuevo DT de La Roja.

A pesar de sus malos resultados en el certamen internacional, sería una de las opciones para tomar el fierro caliente que, por el momento, tiene Nicolás Córdova entre sus manos.

“Fuentes de peso me informan de un posible interés de la Federación de Chile por Thomas Christiansen“, indicó a través de su cuenta personal de Instagram.

Cabe consignar que el estratega danés tuvo un pobre rendimiento en el Mundial 2026: no cosechó puntos. Quedó en el último puesto del grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Thomas Christiansen asoma en la mira de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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El DT que busca la Selección Chilena

Antes de llegar a la banca panameña, Thomas Christiansen fue jugador profesional (pasó por el Barcelona) y dirigió en Chipre, Inglaterra y Bélgica antes de pasar a controlar un combinado adulto.

¿Cómo le ha ido en su actual trabajo? Acumula 64 partidos desde 2020, registrando 31 victorias, 15 empates y 18 derrotas. Es decir, un 56,25% de rendimiento.