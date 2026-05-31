“Hoy día necesitamos otra cosa”: El DT que tiene cero chance de dirigir a la Selección Chilena

Felipe Correa, gerente de selecciones, habló sobre la elección del nuevo entrenador para La Roja y los plazos que se ponen.

La Selección Chilena está próxima a disputar encuentros amistosos en la previa del Mundial de Norteamérica 2026, donde tendrá que enfrentar a Portugal de Cristiano Ronaldo y a la República Democrática del Congo.

En conversación con El Deportivo del diario La Tercera, el gerente de selecciones, Felipe Correa, anticipó que los plazos que se ponen para encontrar al nuevo DT será el inicio de la próxima competición por los puntos de Chile.

Consultado por Manuel Pellegrini, Correa se mantiene cauto y no desmiente que ha tenido conversaciones con el entrenador, pero tampoco da muchas más luces para no interferir en posibles tratativas.

Sampaoli no está considerado para La Roja. | Foto: Photosport

Donde sí respondió fue cuando le consultaron por la opción de Jorge Sampaoli y si estaba descartado de plano: “La palabra descartado de plano creo que es un poco dura, porque yo tengo una valoración muy grande del trabajo que hizo Jorge y una valoración muy grande también de su carrera y sus capacidades como entrenador”, dijo.

“Pero creo que los momentos y los procesos tienen su propio ‘timing’ y en ese sentido creo que hoy día necesitamos algo distinto. No quiero ser tajante, como tú planteas, en términos de descartado de plano. Pero creo que hoy día la búsqueda está orientada en otro lugar”, agregó.

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Así las cosas, no habrá un reencuentro entre Jorge Sampaoli y la Selección Chilena, donde todo apunta a que se juegan las fichas para que Manuel Pellegrini pueda tomar el fierro caliente de La Roja.

En síntesis

La Selección Chilena disputará partidos amistosos ante Portugal y la República Democrática del Congo.

El gerente Felipe Correa lidera la búsqueda del nuevo director técnico de Chile.

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