En un hito que mezcla la máxima nostalgia con el lujo, Tequila Don Julio se une al juego con una botella de edición limitada de su variante de lujo 1942, un homenaje al arte de la elaboración del tequila y a la magia atemporal del fútbol.

Para anunciar la llegada a Chile de esta exclusiva pieza inspirada en el trofeo oficial del Mundial, la marca se alió con el eterno Marcelo Salas, quien recreó su icónica celebración y aprovechó de desclasificar sus secretos mejor guardados de Francia 1998.

Alzar la copa o marcar en la máxima cita de la Tierra exige talento, pero también un pacto sagrado con el destino. En este contexto de celebración, el histórico goleador de la Roja e ídolo de Universidad de Chile, rompió el silencio y confesó de manera inédita los tres rituales estrictos que mantuvo rigurosamente durante la cita en tierras galas.

“Una de mis cábalas en Francia ‘98 fue que me afeitaba todos los días”, desparramó de entrada el “Matador”. Pero el ritual no se quedaba ahí, ya que la vestimenta y la música jugaban un rol primordial en su concentración: “Ocupé el mismo gorro hasta que se rompió y siempre escuchaba The Police, eso siempre me motivaba”, destapó la leyenda nacional, revelando la trastienda de la concentración chilena en el torneo donde anotó cuatro goles.

Marcelo Salas es el embajador en Chile de Don Julio

El emotivo recuerdo de la dupla ‘Za-Sa’ y el estatus de leyenda mundial

Además de repasar sus cábalas individuales, Salas se tomó el tiempo para abordar la mítica alianza ofensiva que paralizó al país a fines de los noventa junto a Iván Zamorano. “Haber sido parte de ese grupo fue especial. Iván y yo éramos casi los únicos jugadores que estaban en el extranjero. Haber ganado a Brasil en Eliminatorias con ese grupo fue especial”, rememoró con orgullo respecto a los cimientos de ese plantel mundialista.

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Con esta tremenda colaboración, donde el chileno levantó la luminosa botella dorada emulando su festejo con rodilla al piso y el brazo al cielo, Salas se une a un selecto grupo de leyendas mundialistas, entre ellos el francés Thierry Henry y el brasileño Roberto Carlos. Ellos son los grandes protagonistas de la campaña global de Tequila Don Julio y su edición limitada de 1942, una alianza que eleva la colaboración más allá del producto, transformándose en una verdadera fiesta de legado, nostalgia y momentos que perduran para siempre.