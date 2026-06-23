El histórico delantero quiere ver a Alexis Sánchez con la camiseta de La Roja. Aún confía en sus capacidades.

La Selección Chilena está en pleno proceso de renovación, pero hay quienes siguen creyendo en sus emblemáticos estandartes. Por ejemplo, Humberto Suazo pidió considerar a un campeón de América en el combinado nacional.

El recordado delantero conversó con el podcast El Presi del Pueblo y aludió a la situación de Alexis Sánchez. Mantiene plena confianza en las capacidades del goleador histórico de La Roja.

A pesar de los 37 años del oriundo de Tocopilla, no duda de que tendrá un impacto en el plantel. Para Chupete, hay que seguir convocándolo por su nivel y no por lo que fue.

“Yo todavía insistiría con Alexis. Es un gran amigo, una gran persona y siento que aún puede darle algo diferente a la selección“, comenzó señalando el retirado atacante.

Luego, el entrenador de San Luis de Quillota agregó: “Alexis todavía puede liderar una selección. Puede ayudar a los más jóvenes a crecer y ser un aporte en los equipos donde está“.

Alexis Sánchez no ha jugado por la Selección Chilena desde junio de 2025. (Foto: Getty Images)

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Alexis Sánchez está lejos de la Selección Chilena

El último paso del jugador en cuestión por La Roja fue en junio de 2025. Luego de disputar el compromiso contra Bolivia (caída 2-0) por las Eliminatorias Sudamericanas, no volvió a representar al país.

Cabe consignar que Alexis Sánchez tiene su futuro en incertidumbre. Si bien se rumorea que continuará en el Sevilla FC, no hay nada firmado. Tendrá que ser resuelto a la brevedad.