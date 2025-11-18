La Selección Chilena se quedó con un triunfo por 2-1 ante Perú en Rusia, en un amistoso que dejó sensaciones positivas dentro del campo, especialmente por los goles de Felipe Loyola y Darío Osorio.

Sin embargo, fuera de la cancha, la celebración de la banca chilena liderada por Nicolás Córdova y su cuerpo técnico tras el gol del ex Universidad de Chile no pasó desapercibida.

Para muchos, esto puso en evidencia un entusiasmo que algunos hinchas y comentaristas consideran desmedido, pues muchos llaman a mantener la calma y no enviar señales equivocadas sobre la gestión de La Roja en el corto plazo.

Los jugadores de Chile celebrando el triunfo ante Perú | FOTO: Sipa/Photosport

Guarello pone alerta a La Roja y a Nicolás Córdova

En este marco, Juan Cristóbal Guarello, comentarista de Radio Agricultura, analizó el comportamiento de Córdova tras dicha anotación.

“Hay un mensaje que está viniendo de la banca que es el equivocado, que nos estamos jugando algo partido a partido y el mismo Córdova no ha sido claro”, partió diciendo.

Luego, el comunicador agregó que “bien Chile, gana el amistoso y varias actuaciones individuales buenas, en el contexto, pero lo que pasa es que hoy la gente necesita estímulos inmediatos, entonces si tú te metes a las redes: ‘bien Córdova’, ‘este es el camino’, y la perspectiva que es de aquí a tres años tiene que matizarse e insisto en el síndrome Albania”-

“A mí me preocupa, me preocupa el mensaje, ¿por qué? Porque si veo a una banca chilena celebrando. Ni en la época de Sampaoli. Cuando mete el gol Osorio, la banca chilena se desboca, se desbocó como cuando, qué sé yo, le hizo el gol Isla a Uruguay, que tienen cosas y dimensiones, yo insisto, hay que tener cuidado”, complementó.

Por último, el conductor de La Hora de King Kong remarcó que “me gustaría más de cabeza fría en la banca, pero lo que vemos es un tipo que siempre está llorando, está gritando que me están atacando y él nunca es claro porque él sabe que se metió por el techo a la selección (…) Pelota al piso”.

En síntesis…

