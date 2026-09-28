La formación que prepara Nicolás Córdova en La Roja para enfrentar a Estados Unidos

La Selección Chilena prepara esta formación para enfrentar a Estados Unidos.

La Selección Chilena se prepara para lo que será su nuevo desafío dentro de la Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se enfrentará ante Estados Unidos en el Estadio Energizer Park.

Para este duelo, Nicolás Córdova busca dar vuelta la página de lo que fue su derrota ante Canadá por 1-0 y se prepara para este desafío ante los estadounidenses, en la que espera sacar un resultado positivo.

En este enfrentamiento ante Estados Unidos, el DT nacional no podrá contar con la presencia de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, quienes fueron expulsados en el duelo ante Canadá.

Ante estas bajas, Córdova tiene algunas dudas dentro de su onceno para encontrar a sus reemplazantes y además, podría sorprender con un cambio en el mediocampo.

La Roja busca un triunfo ante Estados Unidos | Foto: Photosport

De esta forma, la posible formación de la Selección Chilena sería con: : Lawrence Vigouroux en portería; Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra y Diego Ulloa (Marcelo Morales) en la defensa; Vicente Pizarro, Marcelino Núñez y Nils Reichmuth (Felipe Loyola) en el mediocampo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Ben Brereton (Maximiliano Gutiérrez) en ataque.

Publicidad

El duelo entre la Selección Chilena y la Selección de Estados Unidos se disputará el martes 29 de septiembre a partir de las 21:00 horas en el Energizer Park.

En Síntesis