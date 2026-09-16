Manuel Pellegrini habla por primera vez sobre una renovación en Real Betis: ¿Adiós La Roja?

El 'Ingeniero' evitó proyectar la próxima temporada en Real Betis y dejó una frase que ilusiona a La Roja: "Ya son 27 años que salí de Chile sin volver".

Manuel Pellegrini vive un gran momento al mando del Real Betis y, justo en el día de su cumpleaños número 73, se refirió por primera vez a la posibilidad de extender su contrato en el elenco verdiblanco mientras su nombre sigue en el radar de la Selección Chilena. El ‘Ingeniero’ se refirió a su futuro en conferencia de prensa en la previa del duelo ante Getafe.

Consultado sobre si se imagina dirigiendo al elenco bético durante la próxima temporada, el entrenador fue tajante y evitó proyectarse. “Mi manera de ser y pensar, no es un tema prioritario en este momento. Solo busco sumar tres punto, el futuro se va dando solo de acuerdo a muchas circunstancias. Estoy muy feliz ahora pero no pienso en el futuro”, afirmó.

LILLE, FRANCE – SEPTEMBER 08: Manuel Pellegrini, Head Coach of Real Betis Balompie, looks on before the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between LOSC Lille and Real Betis Balompie at Stade Pierre Mauroy on September 08, 2026 in Lille, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

“Ya son 27 años que salí de Chile sin volver”

Pellegrini también fue consultado directamente por una eventual renovación de contrato y dejó una frase que podía ilusionar a La Roja: “No es un tema sencillo a valorar, soy el único entrenando con esta edad. Pero hay una edad biológica que es la que cada uno se exigen en el día a día. Trato de vivir el presente más que el futuro”, explicó.

“Ya son 27 años que salí de Chile sin volver, todos los años con un equipo. Todo eso es fenomenal. Lo que viene depende de lo que uno se exija. Estoy pensando solo ahora en hacer el mejor partido posible ante el Getafe”, agregó.

Las declaraciones del estratega chileno llegan en medio de un espectacular comienzo de temporada para el Betis. El cuadro heliopolitano ha ganado 12 puntos de 15 posibles en La Liga, lo que se suma al triunfal debut en Champions League ante Lille. Además, el chileno alcanzó recientemente los 150 triunfos al mando del conjunto sevillano, convirtiéndose en el primer entrenador en la historia del club en conseguir esa cifra.

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