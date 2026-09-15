El presidente del fútbol chileno que va de salida, sigue soñando con un posible arribo de Manuel Pellegrini a la Selección Chilena.

Mientras que inicaron los entrenamientos de la Selección Chilena de cara a los tres amistosos por la fecha FIFA, en que realizará una gira por Norteamérica, habló el presidente de la ANFP, Pablo Milad, en la presentación de una nueva marca que se suma como sponsor de La Roja.

El ex intendente de la Región del Maule está viviendo sus últimos meses al mando del fútbol chileno, por lo que ratificó que bajo su mandato no habrá un nuevo entrenador para el Equipo de Todos.

Será la nueva dirigencia la encargada de dar con el nombre indicado, tal como lo volvió a indicar esta jornada: “Ya lo hemos dicho hartas veces, la nueva directiva va a tener que elegir al entrenador. No quiero dejar un entrenador. Sí lo que hay que hacer es dejar los recursos para que pueda funcionar la Selección. Va a ser bastante más exitoso en lo económico la recaudación que va a recibir al final la Selección”.

Nicolás Córdova sigue siendo el técnico interino en la Selección Chilena. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Siguen atentos a Manuel Pellegrini

En medio de aquello, Milad fue consultado por Manuel Pellegrini, que es el gran anhelo de todos para que se haga cargo de la Selección Chilena.

“Para nosotros sería un honor, a cualquier chileno le gustaría que Manuel pudiera encabezar un proyecto como ese, en desarrollo de nuestra Selección”, comentó el curicano.

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A continuación, confirmó que han habido conversaciones con el Ingeniero, incluso que él mismo habló en alguna ocasión con el actual director técnico del Real Betis.

“Puede haber conversaciones, yo también he conversado con él por WhatsApp algunas veces cuando ha venido a Chile, pero eso no significa nada. Nadie está descartado”, finalizó.

Cabe recordar que las elecciones en la ANFP serán en noviembre, por lo que de ahí en adelante se definiría al nuevo entrenador de La Roja, para el proceso rumbo al Mundial 2030.