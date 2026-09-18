La formación de la Selección Chilena sub 20 para enfrentar a la Selección de Perú en los Odesur

La Selección Chilena sub 20 confirma su formación para enfrentar a Perú en los Odesur.

La Selección Chilena sub 20 tiene hoy un nuevo desafío dentro de lo Juegos Odesur 2026, en el que el equipo de todos se enfrentará a Perú en la segunda fecha de la fase de grupos.

El conjunto de Sebastián Miranda llega con el ánimo arriba tras lo que fue el triunfo en la primera fecha por 4-1 ante Panamá, el que lo dejó cerca de la clasificación a la próxima fase.

Por esto, el equipo nacional espera ante la Selección de Perú en el Clásico del Pacífico sumar una victoria que le permita asegurar su pase a la semifinales de la competencia.

Para esta jornada, la Selección Chilena sub 20 saltará a la cancha con: Vicente Villegas en portería; Martín Jiménez, Bruno Torres, José Movillo y Matías Orellana en defensa; Joaquín Soto, Vicente Martínez y Mario Sandoval en mediocampo; Martín Mundaca, Yastin Cuevas y Joaquín Muñoz en delantera.

La Roja espera sumar un nuevo triunfo | Foto: Instagram

El duelo entre la Selección Chilena sub 20 y la Selección de Perú sub 20 se disputará este viernes 18 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.