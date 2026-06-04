La Selección Chilena confirma el amistoso con el Congo: estas son las sedes autorizadas

La Selección Chile jugará sí o sí el próximo martes 9 de junio ante la República Demoicrática del Congo, en su segundo amistoso de esta fecha FIFA.

Finalmente la Selección Chilena sí podrá jugar sus dos partidos amistosos de esta doble fecha FIFA de junio previo al Mundial 2026, donde enfrentará a dos equipos que dirán presente en la cita de Norteamérica: Portugal y República Democrática del Congo.

Este último encuentro estaba en duda luego que el alcalde del municipio de La Línea de la Concepción en España se negara a recibir el partido en aquella localidad, por un brote de ébola en el país africano.

Pero la delegación congoleña se encontraba en Bélgica, donde ayer (miércoles) empató 0-0 con Dinamarca ante 27 mil personas.

Por lo mismo, Chile insitió en sacar adelante este segundo compromiso, logrando encontrar varias alternativas para llevar este partido, tal como lo confirmó este jueves el gerente de selecciones Felipe Correa.

“Podemos tener la tranquilidad que el partido se va a jugar, tenemos distintas alternativas, tres muy concretas ya con autorización. Estamos tomando una decisión en conjunto con el Congo y en el fondo algunos de los recintos que podrían recibir el partido, para definitivamente comunicarlo formalmente mañana”, anunció.

En la misma línea, indicó que se respetará la fecha original: el martes 9 de junio. Aunque queda por definir cuál sede van a elegir, donde lo ideal es no moverse de España.

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“El partido se va a jugar el 9 tal como estaba planificado y esperamos que sea finalmente en España, que es una de las alternativas que tenemos. Pero para confirmarlo lo vamos a cerrar mañana”, insistió.

“También hay una alternativa en Francia, pero la prioridad sería jugarlo en España. De hecho el Congo ya aterrizó en Marbella, mañana entrenan allá”, añadió.

Respecto a los detalles que faltan para decidir cuál será la ciudad donde se jugará este partido amistoso, Correa señaló: “Hay temas formales de contratos, de autoridades, que tienen que ocurrir y estamos esperando que se cumplan todos esos procesos y protocolos para poder tomar esa decisión final”.

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Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales. (Foto: Captura)

¿Cuándo son los partidos de Chile?

La Selección Chilena visita a Portugal este sábado 6 de junio a las 13:45 horas en Oeiras y el martes 9 de junio enfrentará a RD Congo en estadio y hora por confirmar.

En síntesis

Felipe Correa confirmó que la Selección Chilena jugará el amistoso ante Congo.

confirmó que la Selección Chilena jugará el amistoso ante Congo. El 9 de junio es la fecha ratificada para disputar este compromiso internacional.

es la fecha ratificada para disputar este compromiso internacional. Existen tres alternativas concretas de sedes autorizadas entre España y Francia.