Uno de los jugadores que militan en el extranjero sufrió una lesión muscular y quedó descartado para los amistosos de la Selección Chilena.

En la Selección Chilena tienen una baja de último minuto para los partidos amistosos contra Portugal y República Democrática del Congo, quien sufrió una lesión muscular.

Se trata del volante Ignacio Saavedra que milita en el Rubin Kazán de Rusia, quien será liberado de La Roja, pues no podrá estar presente en ninguno de estos dos compromisos.

Así lo dio a conocer esta tarde el periodista Cristopher Brandt en ESPN, explicando que el mediocampista de 27 años se lesionó en el entrenamiento del miércoles. Además, adelantó que el entrenador Nicolás Córdova no llamará a otro futbolista en su reemplazo.

Esta es la segunda baja del Equipo de Todos para esta fecha FIFA de junio, pues luego de dar a conocer la nómina tuvo que salir el defensa Matías Pérez (Lecce), también por lesión.

Aunque en aquella instancia, el técnico nacional alcanzó a convocar de emergencia al lateral Fabián Hormazábal de Universidad de Chile.

Ignacio Saavedra sufre desgarro en la Selección Chilena. (Foto: @LaRoja)

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¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Esta baja de la Selección Chilena se da a dos días del partido amistoso contra Portugal, que se disputará el sábado 6 de junio a las 13:45 horas en el Estadio Nacional de Oeiras.

Mientras tanto, la Federación de Fútbol de Chile sigue buscando opciones para jugar el segundo encuentro contra RD Congo, donde asoma la posibilidad de realizarlo en Bélgica el próximo martes 9 de junio.

En síntesis

Ignacio Saavedra sufrió un desgarro y es baja en la Selección Chilena por lesión.

sufrió un desgarro y es baja en la por lesión. El amistoso entre Chile y Portugal se disputará el sábado 6 de junio a las 13:45.

se disputará el a las 13:45. El entrenador Nicolás Córdova decidió no convocar a ningún futbolista en su reemplazo.