En la sede de la federación chilena tildaron de "humo ciento por ciento" los rumores surgidos desde el norte tras la eliminación del estratega en el Mundial.

La danza de nombres para asumir la banca de la Selección Chilena sumó un capítulo de alta tensión en las últimas semanas. Luego de confirmarse la salida de Sebastián Beccacece de la selección de Ecuador tras quedar fuera del Mundial 2026 ante México en el Estadio Azteca, de inmediato brotaron trascendidos desde el norte que lo vinculaban con un retorno al país donde brilló como asistente en 2015. Sin embargo, la respuesta desde el búnker nacional fue un misil directo a las ilusiones del DT.

“Es humo. Ciento por ciento”, aseguraron de forma categórica y sin anestesia desde las oficinas de Quilín al diario La Tercera. Todas las fuentes consultadas por El Deportivo ratificaron que la opción de que el técnico argentino asuma las riendas de la Roja está completamente descartada, sepultando los rumores que nacieron en suelo ecuatoriano en los momentos más complejos del proceso del trasandino.

Desde la asociación que preside Pablo Milad la postura es una sola: cierre total ante cualquier escenario. “No ha habido contactos, evaluaciones ni sondeos. Lo único cierto es que ha sido ofrecido varias veces”, revelaron desde la ANFP, aclarando que ni el gerente de selecciones, Felipe Correa, lo ha considerado en sus carpetas.

La última vez que su agente Christian Bragarnik puso su nombre sobre la mesa fue a fines de 2023, antes del arribo de Ricardo Gareca, pero jamás se analizaron sus credenciales.

Felipe Correa, gerente de selecciones no tiene en su horizonte llamar a Sebastián Beccacece.

La millonaria demanda que destruye cualquier opción en el pasto

Más allá de los gustos futbolísticos o de su irregular paso en solitario por la Universidad de Chile en 2016, existe un factor legal y económico determinante que vuelve imposible su contratación en el césped nacional. Sebastián Beccacece, en compañía de Jorge Sampaoli y el preparador físico Jorge Desio, mantiene una demanda vigente contra la ANFP por una cifra que supera los 3 mil millones de pesos por concepto de daño moral.

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El litigio en la justicia: El ente rector del fútbol chileno ganó la primera instancia en los tribunales, pero el cuerpo técnico argentino apeló de inmediato.

El ente rector del fútbol chileno ganó la primera instancia en los tribunales, pero el cuerpo técnico argentino apeló de inmediato. Incompatibilidad absoluta: Actualmente, la federación aguarda por los alegatos y el posterior fallo de la Corte de Apelaciones. En Quilín advierten que es una contradicción total ir a buscar a un entrenador que tiene un juicio de alta cuantía contra la misma institución que debe administrarlo.

El verdadero plan de oro: Manuel Pellegrini en el horizonte

Mientras el nombre de Beccacece se desvanece en el aire, la ANFP juega sus fichas de forma silenciosa hacia un verdadero golpe a la cátedra. Existen avances significativos en las conversaciones para que Manuel Pellegrini se transforme en el nuevo director técnico de la Selección Chilena.

Si bien al “Ingeniero” le resta un año de contrato en el Real Betis de España —elenco con el cual disputará la prestigiosa Champions League—, todo apunta a que una vez finalizado ese búnker europeo cumplirá el gran sueño de su carrera de comandar a la Roja. Eso sí, todo el tablero dependerá directamente de cómo se resuelvan las futuras elecciones internas de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).