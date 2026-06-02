El gerente de selecciones de Chile salió a dar la primera versión oficial por el partido que por ahora está suspendido contra la República Democrática del Congo.

Este martes se dio como suspendido el partido amistoso que iba a tener la Selección Chilena en España contra la República Democrática del Congo, por decisión de las autoridades locales.

Fue el alcalde de la ciudad de La Línea de la Concepción, en Andalucía, quien tomó la decisión de no permitir que se disputase este duelo en el Estadio Municipal.

¿El motivo? El brote de ébola que está azotando al país africano y las dudas de las autoridades españolas respecto a la salud de los jugadores congoleños.

Así lo confirmó esta jornada el gerente de selecciones Felipe Correa: “Hay una notificación por parte de la autoridad española respecto al partido, a las condiciones que estaban fijadas, que era un partido con público”.

Eso sí, el funcionario de La Roja puso sobre la mesa que el Congo lleva varios días en Europa, pues dejó el continente africano para evitar cualquier contagio y están concentrando en Bélgica, donde mañana (miércoles) enfrentarán a Dinamarca.

“En este minuto estamos en contacto con la autoridad, con la federación del Congo, con el agente del partido, evaluando distintas opciones. Mañana el Congo juega un partido amistoso en Bélgica con Dinamarca con 27 mil personas”, expuso Correa.

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“Los jugadores del Congo, toda la selección ha estado en Europa, tienen todos los test respecto de esta aprehensión que hay respecto a esta enfermedad”, completó.

Felipe Correa, gerente de selecciones de Chile. (Foto: Captura)

Las alternativas que maneja La Roja

En el Equipo de Todos todavía creen que es posible jugar este partido, por lo que están analizando dos alternativas: jugar a puertas cerradas o cambiar la sede.

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“Esperamos tener novedades respecto de la autoridad con la posibilidad que se juegue el partido en el mismo lugar, pero sin público en esta ocasión. Y sino, trabajando también en conjunto todas las partes para evaluar una alternativa a esa opción. Sería jugarlo en otro lugar de España o en algún otro sector”, indicó el gerente de selecciones de Chile.

Cabe recordar que en esta fecha FIFA de junio La Roja enfrentará a Portugal el sábado a las 13:45 horas en Oeiras y luego se mediría con el Congo el martes 9 de junio a las 11:00 horas en España. Ambos rivales disputarán el Mundial 2026.

En síntesis

Selección Chilena: suspenden partido amistoso contra RD Congo en España por ébola.

suspenden partido amistoso contra RD Congo en España por ébola. Felipe Correa: evalúa disputar el partido sin público o cambiar la sede.

evalúa disputar el partido sin público o cambiar la sede. Sábado 13:45 horas: Chile jugará su encuentro amistoso ante Portugal en Oeiras.