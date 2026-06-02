El bicampeón de América que se ganó la admiración de Thomas Gillier en La Roja: “Referente a nivel mundial”

El portero del Montreal valoró la trayectoria y profesionalismo de un histórico bicampeón de América, a quien considera como una inspiración.

El arquero Thomas Gillier se encuentra trabajando junto a la Selección Chilena en la preparación de los amistosos ante Portugal y la República Democrática del Congo, encuentros que servirán para que Nicolás Córdova continúe sacando conclusiones de cara a sus próximos desafíos.

El actual meta del Montreal de la MLS es una de las caras nuevas que busca consolidarse en el combinado nacional y aprovechar cada oportunidad para seguir ganando experiencia.

En ese contexto, el joven guardameta fue consultado por uno de los máximos referentes de su puesto y no dudó en destacar la influencia que tuvo Claudio Bravo por más de 15 años en el Equipo de Todos.

Thomas Gillier se rinde ante Claudio Bravo

Durante una conversación con los medios, el portero de 22 años llenó de elogios al ex Barcelona y Manchester City, entre otros clubes, destacando tanto su trayectoria deportiva como su ejemplo fuera de las canchas.

“Todos sabemos lo que Claudio Bravo fue como arquero, obviamente que es un referente a nivel nacional y creo que también a nivel mundial”, señaló Gillier ante la consulta del periodista Keno Trotamundo, de RedGol.

El ex Universidad Católica no se quedó ahí y resaltó que “obviamente que creo que los arqueros más jóvenes y los arqueros que están lo ven a él como una figura de admiración y una figura a seguir en todo aspecto”.

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Claudio Bravo disputó 150 partidos con la camiseta de La Roja | FOTO: Andres Pina/Photosport

Además, destacó el profesionalismo que siempre caracterizó al histórico capitán de La Roja. “No solamente en la cancha, creo que también al exterior. Una persona intachable que adentro de la cancha y fuera de la cancha se portó como un profesional y es un ejemplo a seguir”, comentó.

Finalmente, Gillier remató sus elogios señalando que “creo que qué mejor ejemplo tenemos en la selección, un arquero que logró muchísimas cosas a nivel nacional y a nivel internacional”.

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En resumen…