Confirman la cancelación del Chile vs República Democrática del Congo: este fue el motivo

El alcalde de la ciudad donde debía disputarse el encuentro explicó los motivos que llevaron a tomar una decisión que impacta la planificación de Nicolás Córdova.

La Selección Chilena se encuentra en Europa preparando una nueva fecha FIFA, instancia que le permitirá a Nicolás Córdova seguir observando jugadores y sacar conclusiones de cara a los próximos desafíos del combinado nacional.

Dentro de la planificación de La Roja figuraba un amistoso ante la República Democrática del Congo, encuentro que estaba programado para disputarse el martes 9 de junio en la ciudad española de La Línea de la Concepción.

Sin embargo, durante los últimos días comenzaron a surgir dudas respecto a la realización del compromiso debido a las preocupaciones sanitarias expresadas por las autoridades locales, situación que finalmente terminó provocando una drástica decisión.

Duro golpe para la Selección Chilena | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Alcalde explica la cancelación del Chile vs República Democrática del Congo

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, confirmó que el amistoso entre el Equipo de Todos y la República Democrática del Congo fue cancelado debido a la situación epidemiológica que atraviesa el país africano a raíz de un brote de ébola.

“Es una cuestión de prudencia sanitaria”, señaló Franco al justificar la decisión que impidió la realización del encuentro.

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Además, el jefe comunal lamentó las consecuencias que tendrá la medida.“Lamentamos tener que haber tomado esta decisión, ya que un partido de estas características es un atractivo para la ciudad”, manifestó.

De esta manera, la ANFP deberá evaluar los pasos a seguir tras la suspensión del compromiso, mientras La Roja mantiene en agenda el amistoso frente a Portugal y espera definir si podrá concretar un nuevo rival para esta fecha FIFA.

En resumen…

El amistoso entre Chile y República Democrática del Congo no se jugará. La autoridad local encargada de autorizar el evento explicó las razones que llevaron a la cancelación del compromiso.