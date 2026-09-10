La Selección Chilena tiene nómina definida para enfrentar a Canadá, Estados Unidos y México en la fecha FIFA. El equipo dirigido por Nicolás Córdova tiene diversas novedades en el listado.
Tal como reveló el combinado nacional a través de redes sociales, son 30 jugadores (27 oficiales más tres invitados) convocados para los duelos amistosos, a disputarse entre fines de septiembre y comienzos de octubre.
¿Alguna sorpresa? En primera instancia, las ya adelantadas: Jetzen López, Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe. Lo peculiar de los mencionados es que no nacieron en territorio nacional.
Mientras el primero es originario de Australia, el segundo es de Estados Unidos y el tercero de España. Serán parte de la nueva camada que intentará plasmar el recambio generacional.
Nicolás Córdova definió la lista de citados de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)
La nómina de la Selección Chilena para la fecha FIFA
- Lawrence Vigouroux
- Brayan Cortés
- Christian Bravo
- Francisco Salinas
- Felipe Faúndez
- Jonathan Villagra
- Benjamín Kuscevic
- Paulo Díaz
- Iván Román
- Marcelo Morales
- Diego Ulloa
- Gabriel Suazo
- César Pérez
- Víctor Méndez
- Rodrigo Echeverría
- Matías Sepúlveda
- Felipe Loyola
- Vicente Pizarro
- Marcelino Núñez
- Leandro Hernández
- Agustín Arce
- Maximiliano Gutiérrez
- Darío Osorio
- Gonzalo Tapia
- Ben Brereton
- Nils Reichmuth
- Lucas Cepeda
- Thomas Coulombe
- Jetzen López
- Zidane Yáñez
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¿Cuándo son los partidos de La Roja?
Cabe consignar que Chile jugará contra Canadá el 26 de septiembre, luego lo hará contra Estados Unidos el día 29 del mismo mes y, finalmente, se medirá contra México el 6 de octubre.