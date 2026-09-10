El combinado nacional, comandado por Nicolás Córdova, tendrá duros desafíos entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

La Selección Chilena tiene nómina definida para enfrentar a Canadá, Estados Unidos y México en la fecha FIFA. El equipo dirigido por Nicolás Córdova tiene diversas novedades en el listado.

Tal como reveló el combinado nacional a través de redes sociales, son 30 jugadores (27 oficiales más tres invitados) convocados para los duelos amistosos, a disputarse entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

¿Alguna sorpresa? En primera instancia, las ya adelantadas: Jetzen López, Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe. Lo peculiar de los mencionados es que no nacieron en territorio nacional.

Mientras el primero es originario de Australia, el segundo es de Estados Unidos y el tercero de España. Serán parte de la nueva camada que intentará plasmar el recambio generacional.

Nicolás Córdova definió la lista de citados de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

La nómina de la Selección Chilena para la fecha FIFA

Lawrence Vigouroux

Brayan Cortés

Christian Bravo

Francisco Salinas

Felipe Faúndez

Jonathan Villagra

Benjamín Kuscevic

Paulo Díaz

Iván Román

Marcelo Morales

Diego Ulloa

Gabriel Suazo

César Pérez

Víctor Méndez

Rodrigo Echeverría

Matías Sepúlveda

Felipe Loyola

Vicente Pizarro

Marcelino Núñez

Leandro Hernández

Agustín Arce

Maximiliano Gutiérrez

Darío Osorio

Gonzalo Tapia

Ben Brereton

Nils Reichmuth

Lucas Cepeda

Thomas Coulombe

Jetzen López

Zidane Yáñez

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¿Cuándo son los partidos de La Roja?

Cabe consignar que Chile jugará contra Canadá el 26 de septiembre, luego lo hará contra Estados Unidos el día 29 del mismo mes y, finalmente, se medirá contra México el 6 de octubre.