Además del volante nacido en Australia, el cuerpo técnico de Nicolás Córdova consideró a Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe.

La Selección Chilena cuenta las horas para entregar la nueva nómina de Nicolás Córdova. El DT interino tendrá que revelar el listado de jugadores que enfrentarán a Canadá, Estados Unidos y México en la fecha FIFA.

Y además de impactar con la convocatoria de Yetzen López (originario de Australia), el combinado nacional tendrá otras dos sorpresas. ¿De quiénes se trata? También nacieron fuera de territorio chileno.

Según indica La Tercera, esos son los casos de Zidane Yáñez (USA) y Thomas Dean Coulombe (España). Ambos ya han sido citados a categorías inferiores de La Roja: uno es mediapunta y el otro es lateral.

Sobre el primer mencionado, la fuente escribió: “Se ha mantenido jugando en el Huntsville City, el equipo filial del Nashville, que juega en la MLS Next Pro. En esa competencia lleva 10 partidos, con cinco goles y una asistencia”.

Luego, sobre el zaguero, detalló: “Thomas Dean Coulombe Montenegro, de padre norteamericano y madre chilena, milita en el equipo B del Espanyol. Es lateral y también puede jugar como central“.

Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe representarán a la Selección Chilena. (Fotos: Comunicaciones FFCh)

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La Selección Chilena prepara sus amistosos FIFA

De esta manera, el cuerpo técnico de Chile alista una nómina llena de novedades. Será una oportunidad de oro para probar futbolistas de cara al siguiente proceso clasificatorio.

¿Cuándo se realizarán dichos duelos? La Roja jugará contra Canadá el 26 de septiembre y luego se medirá contra Estados Unidos el día 29 del mismo mes. Cerrará su aventura contra México el 6 de octubre.