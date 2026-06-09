Se viene el último partido amistoso de la Selección Chilena en su gira por Europa, donde enfrentarán a otro cuadro mundialista como la República Democrática del Congo , a puertas cerradas en el Stade de la Source, en la ciudad francesa de Orleans.

El Stade de la Source en la ciudad francesa de Orleans tiene una capacidad para 7.533 espectadores , pero en este duelo entre Chile y Congo se disputará a PUERTAS CERRADAS.

Lawrence Vigouroux en el arco; Felipe Faúndez, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo , el capitán, en defensa; Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro y el suizo Nils Reichmuth en mediocampo; Darío Osorio, Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia en delantera.

Los ingresos de Francisco Sierralta por el suspendido Iván Román ; de Víctor Felipe Méndez por Felipe Loyola ; de Nils Reichmuth por Agustín Arce y de Lucas Cepeda por Maximiliano Gutiérrez .

Como hombres de alternativa, Nicolás Córdova tiene a los porteros Thomas Gillier y Brayan Cortés ; los defensores Fabián Hormazábal, Igor Lichnovsky y Diego Ulloa ; los volantes Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Matías Sepúlveda, Lautaro Millán y Agustín Arce ; más los atacantes Iván Morales y Maximiliano Gutiérrez .

Para la alternativa, el cuadro africano tiene a los arqueros Timothy Fayulu y Matthieu Epolo ; los defensores Gédéon Kalulu, Dylan Batubinska, Steve Kapuadi y Arthur Masuaku ; los mediocampistas Aaron Tshibola, Charles Pickel y Edo Kayembe ; más los atacantes Fiston Mayele, Elia Meschack, Gael Kakuta, Brian Cipenga, Simon Banza y Cédric Bakambu .

Las selecciones de CHILE y CONGO ya pisan el gramado del Stade de la Source en Orleans, para este amistoso internacional.

No hay descanso para el “Equipo de Todos” en el Viejo Continente, aunque el cierre de la travesía estará envuelto en un escenario inédito y sumamente complejo. Luego de la amarga derrota sufrida ante Portugal en Lisboa, la Selección Chilena comandada por Nicolás Córdova se prepara para disputar su último partido amistoso de la gira europea frente a la República Democrática del Congo, elenco que también dirá presente en el Mundial 2026. Sin embargo, el compromiso se transformó en un dolor de cabeza logístico y se jugará bajo un estricto protocolo de emergencia que obligó a cambiar la sede original a última hora.

El choque entre las escuadras chilena y africana estuvo bajo la lupa de la polémica desde el primer minuto en que se anunció. La razón detrás de la alerta radica en un preocupante brote de ébola que afecta actualmente a la nación del Congo, lo que encendió de inmediato las alarmas de los comités de salud del Viejo Continente.

Originalmente, la productora a cargo de la gira tenía todo listo y coordinado para que el pitazo inicial se diera en territorio español. No obstante, las autoridades de la ciudad de Cádiz decidieron prohibir de manera tajante la realización del partido invocando estrictas razones de “prudencia sanitaria“, impidiendo el ingreso de la delegación africana a su localidad para evitar cualquier riesgo de contagio o propagación.

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Ante el portazo recibido en Andalucía, la organización debió moverse a contrarreloj para evitar la cancelación del encuentro y asegurar que La Roja no se quedara sin rodaje futbolístico. Finalmente, se determinó que el compromiso se mantuviera en suelo europeo, pero bajo condiciones extremas: el partido se disputará a puertas cerradas, sin acceso a público ni a la prensa general.

El búnker elegido para albergar el compromiso será el Stade de la Source, ubicado en la ciudad francesa de Orleans. La acción en tierras galas está programada para arrancar a partir del mediodía de nuestro país (12:00 horas de Chile), instancia donde los dirigidos por Nicolás Córdova buscarán limpiar la imagen dejada en Lisboa y cerrar la travesía internacional con un triunfo revitalizante de cara a los desafíos oficiales del segundo semestre.