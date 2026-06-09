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AMISTOSO

Chile vs Congo: Sigue en vivo el minuto a minuto del amistoso del Equipo de Todos

La selección chilena jugará su último amistoso en el Viejo Continente luego de la derrota ante Portugal.

27' ¡NO FUE PENAL!

Golpean dentro del área a Gonzalo Tapia y el árbitro tunecino no cobra pena máxima. 0-0

17' CLARA MANO QUE NO COBRA EL ÁRBITRO

El centro de Gabriel Suazo rebota en Aaron Wan-Bissaka con su mano derecha. No tiene cobro del juez. 0-0

9' CHILE SIENTE EL JUEGO BRUSCO DE CONGO

Darío Osorio recibe un fuerte golpe de Yoan Wissa y queda contundido. 0-0

¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!

En el Stade de la Source en la ciudad francesa de Orleans ya juegan por este amistoso internacional...

CHILE vs. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Sigue el minuto a minuto de este partido junto a nosotros.

SUENA LA CANCIÓN MÁS HERMOSA DEL MUNDO

En Orleans se escuchan los sones del HIMNO NACIONAL DE CHILE.

¡¡¡EQUIPOS A LA CANCHA!!!

Las selecciones de CHILE y CONGO ya pisan el gramado del Stade de la Source en Orleans, para este amistoso internacional.

LA BANCA DE CONGO

Para la alternativa, el cuadro africano tiene a los arqueros Timothy Fayulu y Matthieu Epolo; los defensores Gédéon Kalulu, Dylan Batubinska, Steve Kapuadi y Arthur Masuaku; los mediocampistas Aaron Tshibola, Charles Pickel y Edo Kayembe; más los atacantes Fiston Mayele, Elia Meschack, Gael Kakuta, Brian Cipenga, Simon Banza y Cédric Bakambu.

¡FORMACIÓN TITULAR DE CONGO!

Sébastien Desabre confirma la oncena para enfrentar a Chile...

Lionel Mpasi en el arco; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe y Chancel Mbemba (capitán) en defensa; Ngal'ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Joris Kayembe y Noah Sadiki en mediocampo; Nathanaël Mbuku, Theó Bongonda y Yoane Wissa en delantera.

LA ROJA SE PREPARA EN ORLEANS

La cuenta oficial de la Selección Chilena ya muestra imágenes del recinto donde hoy, a puertas cerradas, se enfrentan a Congo.

Imagen: Carlos Parra/Comunicaciones FFCH

Imagen: Carlos Parra/Comunicaciones FFCH

A LA ESPERA DE QUE CONGO CONFIRME SU FORMACIÓN

Puedes seguir todos los detalles del equipo que dirige el francés Sébastien Desabre en el SIGUIENTE LINK.

LA BANCA DE LA SELECCIÓN CHILENA

Como hombres de alternativa, Nicolás Córdova tiene a los porteros Thomas Gillier y Brayan Cortés; los defensores Fabián Hormazábal, Igor Lichnovsky y Diego Ulloa; los volantes Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Matías Sepúlveda, Lautaro Millán y Agustín Arce; más los atacantes Iván Morales y Maximiliano Gutiérrez.

LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO

Equipo arbitral que impartirá justicia en Orleans para el duelo entre Chile y Congo.

Mahrez Melki como juez central; Khalil Hassani y Aymane Smail como asistentes más Aziz Boul Adbel de Mauritania como cuarto juez. No hay VAR en este encuentro.

CÓRDOVA HACE CUATRO CAMBIOS EN SU 11 TITULAR

Los ingresos de Francisco Sierralta por el suspendido Iván Román; de Víctor Felipe Méndez por Felipe Loyola; de Nils Reichmuth por Agustín Arce y de Lucas Cepeda por Maximiliano Gutiérrez.

¡FORMACIÓN TITULAR DE CHILE!

Nicolás Córdova confirma el 11 estelar para enfrentar a Congo en Orleans...

Lawrence Vigouroux en el arco; Felipe Faúndez, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo, el capitán, en defensa; Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro y el suizo Nils Reichmuth en mediocampo; Darío Osorio, Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia en delantera.

EN CASO QUE TE LO HAYAS PERDIDO

Repasa los mejores momentos de la derrota de Chile por 2-1 ante Portugal en Oeiras.

ASÍ ESTÁ EL CAMARÍN DE LA ROJA

Tal y como ocurrió en el duelo ante Cabo Verde, la Selección Chilena usará su llamativa camiseta alternativa para enfrentar al Congo.

LAS BAJAS DE LA ROJA

Son varias las ausencias que tiene Nicolás Córdova para conformar su formación titular en Chile ante Congo:

POR LESIÓN:

  • Ben Brereton
  • Marcelino Núñez
  • Francisco Salinas
  • Ignacio Saavedra
  • Clemente Montes

POR DECISIÓN PERSONAL:

  • Matías Pérez

EL ESCENARIO DEL PARTIDO

El Stade de la Source en la ciudad francesa de Orleans tiene una capacidad para 7.533 espectadores, pero en este duelo entre Chile y Congo se disputará a PUERTAS CERRADAS.

Esta localidad se encuentra a 143 kilómetros al sur de la capital, París.

Imagen: US Orleans

Imagen: US Orleans

¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!

Se viene el último partido amistoso de la Selección Chilena en su gira por Europa, donde enfrentarán a otro cuadro mundialista como la República Democrática del Congo, a puertas cerradas en el Stade de la Source, en la ciudad francesa de Orleans.

Chile enfrenta a Congo en su segundo amistoso en el Viejo Continente.
© IAChile enfrenta a Congo en su segundo amistoso en el Viejo Continente.

No hay descanso para el “Equipo de Todos” en el Viejo Continente, aunque el cierre de la travesía estará envuelto en un escenario inédito y sumamente complejo. Luego de la amarga derrota sufrida ante Portugal en Lisboa, la Selección Chilena comandada por Nicolás Córdova se prepara para disputar su último partido amistoso de la gira europea frente a la República Democrática del Congo, elenco que también dirá presente en el Mundial 2026. Sin embargo, el compromiso se transformó en un dolor de cabeza logístico y se jugará bajo un estricto protocolo de emergencia que obligó a cambiar la sede original a última hora.

El choque entre las escuadras chilena y africana estuvo bajo la lupa de la polémica desde el primer minuto en que se anunció. La razón detrás de la alerta radica en un preocupante brote de ébola que afecta actualmente a la nación del Congo, lo que encendió de inmediato las alarmas de los comités de salud del Viejo Continente.

Originalmente, la productora a cargo de la gira tenía todo listo y coordinado para que el pitazo inicial se diera en territorio español. No obstante, las autoridades de la ciudad de Cádiz decidieron prohibir de manera tajante la realización del partido invocando estrictas razones de “prudencia sanitaria“, impidiendo el ingreso de la delegación africana a su localidad para evitar cualquier riesgo de contagio o propagación.

Orleans sale al rescate: Horario y la nueva sede blindada

Ante el portazo recibido en Andalucía, la organización debió moverse a contrarreloj para evitar la cancelación del encuentro y asegurar que La Roja no se quedara sin rodaje futbolístico. Finalmente, se determinó que el compromiso se mantuviera en suelo europeo, pero bajo condiciones extremas: el partido se disputará a puertas cerradas, sin acceso a público ni a la prensa general.

El búnker elegido para albergar el compromiso será el Stade de la Source, ubicado en la ciudad francesa de Orleans. La acción en tierras galas está programada para arrancar a partir del mediodía de nuestro país (12:00 horas de Chile), instancia donde los dirigidos por Nicolás Córdova buscarán limpiar la imagen dejada en Lisboa y cerrar la travesía internacional con un triunfo revitalizante de cara a los desafíos oficiales del segundo semestre.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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