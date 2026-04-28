Luka Tudor le pone la lápida a este jugador en Colo Colo: “Ya no rindió”

Colo Colo sigue firme en la lucha por el título tras lo que fue su triunfo ante Universidad de Concepción, en el que los ‘Albos’ sumaron tres puntos en la agonía tras imponerse por 2-1 con el gol en el final de Javier Correa en el Estadio Ester Roa.

A pesar de lo que fue el triunfo, el ex futbolista Luka Tudor tomó la palabra en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro para referirse a lo que ha sido el rendimiento de Claudio Aquino en el ‘Cacique’, con quien no ha quedado muy conforme por su nivel.

“Aquino no fue, cuando te agarra la malaria, la presión, él no ha podido sostener jugar en Colo Colo y es así, lamentablemente”, parte indicando Tudor.

Siguiendo en aquello, el ex atacante siente que la decisión de Fernando Ortiz en darle tan pocos minutos al jugador argentino, quiere decir algo importante y este podría ser el que le empiece a soltar la mano en su proceso a Colo Colo.

Aquino no ha podido brillar en Colo Colo | Foto: Photosport

“Un jugador que entra cuatro minutos, es para hacer un show y hasta es para decirle ‘anda pensando en agarrar tus valijas’”, declara.

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Concluyendo, Tudor dice sin pelos en la lengua que Claudio Aquino no puede mostrar un rendimiento tan bajo después del cartel de figura en el que llegó desde el fútbol argentino, en el que siente que ya no dio el ancho para brillar en Colo Colo.

“¿El mejor jugador de la liga Argentina?, no puede rendir lo que ha rendido en estos dos años. Un jugador así, si no rinde, es por que no va a rendir, ya no rindió”, cerró.

En Síntesis

Javier Correa anotó el gol de la victoria 2-1 de Colo Colo ante Universidad de Concepción .

anotó el gol de la victoria de ante . Luka Tudor criticó en Radio La Metro el bajo rendimiento de Claudio Aquino en el club.

criticó en el bajo rendimiento de en el club. El técnico Fernando Ortiz otorgó solo cuatro minutos de juego a Claudio Aquino en el partido.