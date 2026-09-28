Arturo Vidal pide a este goleador para la Selección Chilena: “Está en un buen momento”

El destacado mediocampista postuló a Fernando Zampedri para volver a La Roja. Le gusta el ariete de Universidad Católica.

La Selección Chilena no atraviesa una agradable situación y por ello Arturo Vidal propone soluciones. El emblemático volante solicitó a un goleador para representar al combinado nacional.

¿A quién pidió para La Roja? En su canal de Kick, el mediocampista llamó a considerar a Fernando Zampedri. Para él, la experiencia del ariete de Universidad Católica puede ser un aporte.

En esta ocasión, el futbolista de Colo Colo reiteró su postura: la calidad está por sobre la edad. No le importan los 38 años del nacido en Argentina, que ya debutó por Chile en marzo de 2025.

“Faltó en esta selección si está en un buen momento. Yo creo que siempre hay que aprovechar a los jugadores que están en un buen momento, sacarles el máximo provecho“, comentó.

Sobre la misma línea, el campeón con la Selección Chilena agregó: “En este momento, la cantidad de goles que lleva… le podría haber dado una oportunidad en estos partidos“.

Arturo Vidal quiere ver a Fernando Zampedri en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Arturo Vidal quiere más delanteros para la Selección Chilena

A su vez, el King fue consultado sobre la posibilidad de esperar por la nacionalización de Javier Correa. Su compañero en Macul tiene que cumplir tres años más en el país para obtener la documentación.

“Le queda, vamos a ver. Ojalá. Si tienes más jugadores 9, sería espectacular, para así decidir bien. Si ellos tienen competencia, mucho mejor. Siempre va a ser en beneficio de la selección”, finalizó.