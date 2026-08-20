¿Manuel Pellegrini está listo en La Roja? Esto responde el entrenador: “Es un tema…”

El estratega del Real Betis fue consultado sobre un eventual acuerdo con la Selección Chilena. Fue tajante en sus dichos.

La Selección Chilena busca DT y los trascendidos surgen como pan caliente. Uno de los candidatos que más eco genera es Manuel Pellegrini, aunque el entrenador de 72 años dejó una declaración que bajará las revoluciones.

¿Qué pasó? En conferencia de prensa, el estratega del Real Betis fue consultado sobre un eventual pacto para asumir en el combinado nacional. Lo negó tajantemente y explicó por qué.

Según detalló El Ingeniero, no tiene acuerdo alguno, aunque no le bajó el telón a tomar el desafío en el futuro. A pesar de descartar que el trato está sellado, la ilusión sigue viva.

“La verdad es que no sé de dónde sacó esa noticia, porque no tiene ningún grado de veracidad. No tengo ningún compromiso con nadie, lo he dicho muchas veces”, comenzó indicando.

“En Chile hay unas elecciones en diciembre, no tengo firmado y ningún compromiso (…) Tengo contrato con el Betis y lo voy a intentar cumplir hasta el último día”, agregó.

Manuel Pellegrini no tiene un acuerdo con la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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La Selección Chilena espera a Manuel Pellegrini

Finalmente, el director técnico ahondó en su reflexión y aseguró ser víctima de los humos del mercado. Su potencial arribo al cargo seguirá aguardando: Nicolás Córdova lo ejecuta como interino.

“Lo de la selección es un tema aparte. Los mismos rumores como los jugadores que se van, que se viene, me toca a mi desde el punto de vista personal, pero no tengo ningún compromiso. Yo no he firmado nada“, cerró.