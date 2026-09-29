Esteban Paredes pide el retorno de esta figura a La Roja: “Tiene que ser el capitán”

El retirado delantero reaccionó a los dichos de Erick Pulgar y lo solicitó en la Selección Chilena. Lo considera vital.

La Selección Chilena tiene un recambio generacional y, en él, hay una figura que ha rechazado decir presente: Esteban Paredes clamó por su retorno al combinado nacional. ¿De quién se trata?

Tras su polémica confrontación con Erick Pulgar, el retirado delantero apaciguó las aguas y lo exigió en La Roja. Según indicó en Tipster, su reclamo se basó en el supuesto de que el volante no quiere representar al país por las críticas recibidas.

Es por eso que en esta ocasión, el mundialista le bajó el perfil a la controversia y lo llamó a reconsiderar su ausencia: es una pieza necesaria en el mediocampo. Puede ser crucial rumbo al Mundial de 2030.

“Falta hoy un hombre como (Erick) Pulgar en la selección. Di mi opinión con lo que escuché de él, en ningún minuto hablé de lo futbolístico. Tengo claro lo que ha hecho”, comenzó señalando.

“Si estoy en la selección, viajo y hablo con él para ver qué ocurre. La selección hoy lo necesita, él tiene que ser el capitán. Si anda bien en Brasil, es como jugar en Europa“, agregó el zurdo.

Esteban Paredes cerró su polémica con Erick Pulgar por la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Esteban Paredes quiere a Erick Pulgar en la Selección Chilena

Finalmente, mencionando el cruce de declaraciones entre ambos, el referente de Colo Colo intentó excusarse. Llenó de elogios al oriundo de Antofagasta, que actualmente milita en Flamengo.

“No sé si él me lo va a decir. He compartido con él, es una gran persona y jugador. No sé si me compete. Solo di mi opinión. Por lo que me respondió, su salida no es por lo que él dijo, creo que es otra cosa“, cerró.