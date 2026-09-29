Cristián Caamaño le cae con todo a este jugador en la Selección Chilena: “Hace rato que…”

El periodista Cristián Caamaño le cayó con todo a este jugador de la Selección Chilena por su nivel.

La Selección Chilena hoy se alista para lo que será su nuevo partido dentro de esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se enfrentará ante Estados Unidos con la misión de sumar un positivo resultado tras lo que fue su pobre actuación ante Canadá.

Sobre lo que fue el anterior partido de ‘La Roja’, el periodista Cristián Caamaño tomó la palabra en Radio Agricultura para analizar el rendimiento puntual del defensor y capitán, Gabriel Suazo, a quien le cayó con todo por lo que ha sido su bajo nivel, el que considera que pasa muy desapercibido.

“Se le da al chico Faúndez porque es más fácil darle a Faúndez que a Suazo, pero el partido de Suazo también fue flojo y hace rato que Suazo en la selección no es ese futbolista del Sevilla, que te marca alguna diferencia o sirve para ser capitán”, partió indicando Caamaño.

Agregando a esto, el comunicador siente que la clase de jugadores como Gabriel Suazo, deben marcar una importante diferencia dentro del plantel en lo futbolístico con toda la experiencia que ha ganado el ‘Gabi’ en su estadía en las grandes ligas de Europa.

Caamaño le cae con todo a Suazo | Foto: Photosport

“En la selección Suazo tiene que marcar una diferencia con respeto al resto y es Faúndez al otro lado nomás, es un jugador normal, pareciera ser que todo pasa por Faúndez no es así”, declaró.

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Concluyendo, Caamaño siente que durante el partido contra Canadá se fue bastante duro con Felipe Faúndez con las críticas, pero que Gabriel Suazo, quien mostró un nivel muy similar, pasó bastante desapercibido con su rendimiento, el que incluso terminó dejando a La Roja con un jugador menos.

“Es más fácil hoy darle a Faúndez, que es un chico que lamentablemente aún le falta para ser titular, pero hay que insistir con él y otra cosa es no mirar el contexto de todo el ataque de Canadá, que fue permanente por ambos costados y ahí hay que ver el rendimiento de Suazo, pero hay futbolistas que tienen que tener un tirón de orejas”, cerró.