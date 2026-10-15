Gonzalo Jara queda sorprendido con un jugador de La Roja y revela qué fue lo que más le llamó la atención

El ex futbolista nacional, Gonzalo Jara confesó cuál fue el jugador que más lo impresionó en la última gira de 'La Roja'.

La Selección Chilena finalizó hace unas semanas su gira por Norteamérica, en donde el conjunto comandado por Nicolás Córdova se impuso por 2-0 ante México y consiguió cerrar de buena manera una Fecha FIFA, la que también tuvo como rivales a Canadá y Estados Unidos.

Ante lo que fue el trabajo del equipo de todos en estos amistosos, el ex futbolista nacional, Gonzalo Jara comentó en el programa ‘Todos Somos Técnicos ‘ de TNT Sports sobre el jugador que más lo impresionó de ‘La Roja’ en esta gira, tras haber sido un invitado especial del cuerpo técnico, en donde eligió a Darío Osorio.

“(Darío) Osorio (el jugador que lo sorprendió), está más armado, por su velocidad y sus remates”, partió señalando Jara.

Luego, al ‘Bicampeón de América’ se le consultó sobre cuál fue su rol en esta gira, en la que confesó que pudo acceder a conversar con varios jugadores de la selección para empaparlos de lo que fue su experiencia pasada defendiendo la camiseta nacional.

Osorio fue el elegido por Jara | Foto: Photosport

“Eso se dio mucho, se da mucho la conversación en la mesa y la sobremesa, se da esa conversación”, declaró.

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Concluyendo, Jara dejó en claro que a pesar de las críticas que recibe el plantel nacional, él tiene mucha expectativa con lo que puede hacer este grupo de jugadores, al que ve unas condiciones tremendas para poder competir de buena forma.

“Hay mucha expectativa (en el equipo), mucha. Si se puede competir”, concluyó.