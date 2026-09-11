Revelan por qué Mauricio Isla no jugó en U. de Chile: “La verdad es que los dirigentes…”

Braulio Brizuela entregó la principal razón por la que el lateral derecho no vistió la camiseta de Universidad de Chile.

La carrera de Mauricio Isla llegó a su fin. El campeón de América tomó una importante decisión y colgó los botines sin haber cumplido uno de sus mayores sueños: representar a Universidad de Chile.

¿Por qué no lo logró? Ello fue explicado por su íntimo amigo, Braulio Brizuela, en conversación con AS Chile. Para la fuente mencionada, no hay discusión alguna sobre el motivo que frustró su arribo.

Según detalló, el lateral derecho intentó vestir la camiseta del equipo de sus amores, pero recibió un portazo de Azul Azul. A pesar de los esfuerzos del oriundo de Buin, la cúpula universitaria desestimó su fichaje.

“En un momento, él quiso llegar mucho a la U, pero el club no lo quiso. Se bajó mucho el sueldo, mucho… Y la verdad es que los dirigentes nunca lo quisieron, lo dejaron mal a él“, lanzó.

“Como que él no quiso venir y nunca fue así. Mauricio nunca habló mal del club al que quería llegar. Él siempre quiso… Imagínate que el club contrario demostró mucho más interés“, agregó.

Mauricio Isla se retiró sin haber jugado en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Mauricio Isla no cumplió su sueño en Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el entrevistado profundizó en su reflexión. Su socio estuvo en los dos archirrivales del conjunto estudiantil, Colo Colo y Universidad Católica, por lo que debió ser profesional al 100%.

“Él se entregó completamente por Colo Colo y por eso se llevó el cariño de la gente, también salió campeón… Y la U nunca lo quiso nomás, ese es el problema“, concluyó.