Eduardo Vargas sorprende con dura reflexión sobre su posible retorno a la Selección Chilena: “Eso está…”

Eduardo Vargas tuvo su tan ansiado regreso a la Universidad de Chile a comienzos de 2026 desde Audax Italiano, noticia que ilusionó a los acérrimos hinchas bullangueros.
En el cuadro azul, el atacante ha logrado consolidarse rápidamente como uno de los referentes del plantel, aportando jerarquía y experiencia en un equipo que busca protagonismo en la temporada de la mano de Fernando Gago.
Su rendimiento en el “Romántico Viajero” no ha pasado desapercibido para los hinchas, que incluso han comenzado a instalar su nombre como alternativa para la Selección Chilena, especialmente ante la falta de variantes claras en la posición de centrodelantero.
45 son los goles que ha convertido Vargas en La Roja | FOTO: Andres Pina/Photosport
Cabe recordar que el oriundo de Renca es uno de los nombres más importantes de la historia reciente de La Roja, siendo bicampeón de América y el segundo goleador histórico.
Eduardo Vargas le dice que no a La Roja
En medio de ese contexto, Vargas fue consultado el medio DLT Sports sobre por la opción de volver a vestir la camiseta del Equipo de Todos, entregando una respuesta categórica sobre su presente y futuro.
“Está cerrado. Después si juego mal o no hago un gol, me van a matar”, descartó de golpe el ariete de 36 años.
Tras cartón, el atacante profundizó en su postura y añadió una reflexión sobre su situación actual: “Déjenme tranquilo en la U. Estoy tranquilo, mucha gente no tiene memoria”, complementó, marcando distancia con el debate sobre una posible convocatoria.
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Con estas declaraciones, “Turboman” no solo baja el telón a un eventual regreso, sino que deja instalada la idea de un cierre definitivo a su ciclo en el combinado nacional.
En resumen…
- Eduardo Vargas vive un buen presente en la Universidad de Chile, donde se ha consolidado como referente en el ciclo de Fernando Gago, mientras su rendimiento reabre el debate sobre un posible regreso a la Selección Chilena. Sin embargo, el propio delantero fue categórico y cerró la puerta a esa opción.