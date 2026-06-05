La Selección Chilena tendrá un duro apretón de manos en lo que será su primer partido dentro de esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se enfrentará ante Portugal en tierras europeas.
Para este encuentro, el conjunto que es liderado por Cristiano Ronaldo y dirigido por Roberto Martínez se prepara con todo para este duelo preparatorio, pensando en lo que será el Mundial 2026.
En este duelo, los ‘Lusos’ preparan una formación estelar, excepctuando los jugadores del PSG: Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves y Goncalo Ramos, quienes no estarán en este partido, ya que el DT le otorgó días de descanso.
De esta forma, Portugal saltaría a la cancha con: Diogo Costa en portería: Diego Dalot, Ruben Días, Gonzalo Inácio y Joao Cancelo en defensa; Samu Costa, Ruben Neves y Bruno Fernandes en el mediocampo; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto en ataque.
Cristiano Ronaldo será de la partida ante Chile | Foto: Getty Images
El duelo entre la Selección de Portugal y la Selección Chilena se disputará este sábado 6 de junio a partir de las 13:45 horas en el Estadio Nacional do Jamor en Lisboa.
En Síntesis
- La Selección Chilena enfrentará amistosamente a Portugal este sábado 6 de junio en Lisboa.
- El astro Cristiano Ronaldo será titular en la formación estelar de la selección portuguesa.
- El partido se disputará a las 13:45 horas en el Estadio Nacional do Jamor.