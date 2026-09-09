Braga dio a conocer que el centrocampista de 19 años fue citado por Nicolás Córdova para los amistosos que disputará Chile ante Candá, EE.UU. y México.

La Selección Chilena comienza a tomar forma para la primera fecha FIFA post Mundial 2026, y todo indica que Nicolás Córdova prepara varias novedades en la convocatoria. En las últimas horas se confirmó la primera gran sorpresa del entrenador de La Roja para ls amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México.

Se trata de Jetzen López, joven centrocampista de 19 años que nació en Australia, pero que tiene padre chileno y que ahora aparece en el radar de La Roja para la gira por Norteamérica.

El llamado de Jetzen López fue adelantado por su propio club, el Braga de Portugal, que informó la convocatoria del futbolista para representar a Chile. “El centrocampista fue convocado para representar a la selección nacional de Chile durante la ventana internacional de la FIFA en octubre y septiembre”, señaló la institución portuguesa.

López ya había estado en la órbita de la selección chilena durante 2025, cuando fue considerado como una alternativa para disputar el Mundial Sub 20 que se realizó en nuestro país. El mediocampista cuenta además con experiencia internacional a nivel juvenil, ya que disputó tres partidos amistosos con la selección Sub 18 de Australia.

El joven volante todavía no debuta oficialmente en el primer equipo del Braga. Su experiencia en el fútbol portugués se ha desarrollado principalmente en las divisiones inferiores del club, donde busca dar el salto al plantel profesional.

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Jetzen López, médio do SC Braga, foi convocado para representar a Seleção principal do Chile durante a janela internacional FIFA de setembro e outubro 🇨🇱 pic.twitter.com/ZXVoqIA8b8 — SC Braga – Formação (@scbragaformacao) September 9, 2026

¿Cuándo juega Chile?

El primer amistoso de la Selección Chilena será ante Canadá, el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas en el BMO Field de Toronto. Luego, el equipo dirigido por Nicolás Córdova viajará a Estados Unidos para enfrentar al combinado local el martes 29 de septiembre, desde las 21:00 horas, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.

El último compromiso de esta serie de amistosos será frente a México, nuevamente en Estados Unidos. El duelo está programado para el martes 6 de octubre, a partir de las 22:30 horas de nuestro país, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.