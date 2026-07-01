El exgoleador de La Roja, quien se encuentra en Norteamérica en el Mundial 2026, realizó una completa radiografía sobre el presente de nuestra selección.

La Selección Chilena vive un momento clave de cara al futuro y, en medio de la incertidumbre por la elección del nuevo entrenador, Iván Zamorano fue categórico al analizar el presente del equipo nacional desde Norteamérica en pleno Mundial 2026.

El histórico delantero no ocultó su inquietud por la ausencia en citas planetarias y lanzó una advertencia directa: “Ya es el tercer Mundial que no estamos y me empieza a preocupar. Pero más que preocupación, yo creo que hay que ocuparse. Y lo he dicho un montón de veces, ya hay que tomar decisiones importantes”.

Urgencia por definir al nuevo entrenador de La Roja

En esa línea, “Bam Bam” insistió en la necesidad de actuar rápidamente pensando en el próximo proceso mundialista: “Hay que poner sobre la mesa que se vienen cuatro años de mucho trabajo, de esa búsqueda de un equipo competitivo, de un equipo que nos garantice poder pelear de igual a igual, de poder estar en el próximo Mundial”.

Iván Zamorano analiza el presente de La Roja.

Además, fue claro al referirse al debate en torno al actual interinato: “Creo que la materia prima la tenemos, pero tenemos que tomar ya decisiones con respecto al técnico. No puede ser que Nico Córdova esté ganando un partido y todos digamos que es el mejor del mundo y después pierde un partido y es el peor del mundo. No podemos estar así”.

La visión de Bam Bam sobre los candidatos

Respecto a la opción de que Nicolás Córdova continúe, Zamorano señaló: “Yo creo que tiene pasta, pero lo veo más en la formación de jugadores. Es indudable que, si se tiene que quedar, va a tener que trabajar en pos de hacer un trabajo a largo plazo, a cuatro años, a ver qué es lo que pasa”.

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También abordó otros nombres que suenan para la banca de La Roja: “A Pellegrini le hemos buscado desde hace 15 años y nunca ha querido. Yo, por lo menos, que vivo en España, lo veo muy cómodo en el Betis. Es muy amado, muy querido. Va a ser difícil porque a Manuel también le gusta trabajar el día a día y no le gusta que pase mucho tiempo para trabajar con los jugadores”.

Sobre Sebastián Beccacece, agregó: “Beccacece es de la escuela de Sampaoli, de la escuela de Bielsa, que son técnicos muy evolucionados desde el punto de vista táctico, pero, sin lugar a dudas, yo creo que hay que tomar una decisión ya. Sea Beccaccese, sea Pellegrini, sea cualquiera, hay que tomarla ya”.

Abierto a ayudar, pero desde otro rol

Finalmente, el exgoleador descartó asumir un rol dirigencial, aunque dejó clara su intención de aportar: “Yo no podría, porque yo creo que es una labor muy importante, hay que estar preparado y ser muy consciente de que es un trabajo que se necesita en el día a día. Y no solamente se necesita saber de fútbol, sino de muchas otras cosas”.

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Eso sí, cerró con una puerta abierta a colaborar con la selección: “A mí me gustaría trabajar en la selección, ya lo dije, siempre estoy abierto, pero como manager o embajador para estar cerca de los jugadores, contarles mis experiencias, todo lo que viví en el fútbol y lo que hay que hacer para tener éxito. Con mayor razón, yo creo que esta es una oportunidad única que tenemos para que de aquí a cuatro años se haga un buen trabajo”.