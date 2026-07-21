Oficial: Zidane Yáñez tiene nuevo club y es presentado con una frase que ilusiona en Chile

La promesa chilena encontró un nuevo destino y su incorporación ya genera expectativas de cara al futuro.

Zidane Yáñez continúa dando pasos importantes en el inicio de su carrera profesional. El delantero de 18 años aparece como una de las jóvenes promesas ofensivas que podrían formar parte del esperado recambio generacional de la Selección Chilena en los próximos años.

Por eso, cada movimiento en su trayectoria es seguido con especial atención por quienes buscan nuevos nombres para el futuro del fútbol chileno. El atacante, de padre chileno y madre puertorriqueña, ha despertado interés por sus condiciones y proyección dentro de la Major League Soccer (MLS).

Ahora, el futbolista vuelve a ser noticia luego de concretarse su cambio de club en Estados Unidos, donde tendrá un nuevo desafío en uno de los equipos protagonistas de la actual temporada.

Zidane Yáñez estuvo en la Copa del Mundo Sub 17 representando a Chile | FOTO: Instagram

Zidane Yáñez jugará en el Nashville SC, líder de la MLS

El atacante dejó New York City FC para convertirse en nuevo jugador del Nashville SC, cuadro que apostó por su potencial y aseguró su incorporación.

“Anunciamos hoy la adquisición del delantero de 18 años Zidane Yañez, procedente del New York City FC. A cambio de 50.000 dólares en Fondos de Asignación General (GAM) de 2027″, informó la institución a través de sus redes sociales.

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Rising up the ranks ⭐️



We've signed 18-year-old forward Zidane Yañez from New York City FC for $50k in 2027 General Allocation Money. He has been on loan at @HuntCityFC since May 🤝 pic.twitter.com/129DimhRjV — Nashville SC (@NashvilleSC) July 20, 2026

Desde el club también destacaron las características del nacido en Nueva Jersey y la expectativa que existe por su llegada. “Zidane es una joven promesa ofensiva con un gran potencial y su combinación de creatividad y entrega lo convierte en una amenaza constante de gol. Estamos encantados de incorporarlo oficialmente a nuestro club”, señaló Mike Jacobs, gerente general del Nashville.

Así, el delantero inicia una nueva etapa en su carrera con la misión de seguir desarrollándose y consolidarse como uno de los nombres jóvenes que ilusionan pensando en el futuro de Chile.

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¿En qué puesto marcha Nashville SC en la MLS?

Cabe recordar que “Los Coyotes” atraviesan un destacado presente en la MLS, ya que actualmente lidera la clasificación de la conferencia este con 35 puntos, superando al Inter Miami de Lionel Messi, que marcha segundo con 31 unidades.