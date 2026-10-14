Promesa de la Selección Chilena pasará por el quirófano: “En recuperación hasta febrero”

Thomas Gillier no vive un buen momento en la MLS. Tuvo que viajar a Italia para someterse a exámenes médicos y se inclinó por su operación.

La Selección Chilena lamenta una preocupación: una promesa tendrá que pasar por el quirófano por dos lesiones. Por dicho escenario, no podrá volver a jugar durante esta temporada.

¿Quién es? Según informa Punto Cruzado, ese es el caso de Thomas Gillier. El portero de 22 años, actualmente en el CF Montréal de la MLS (a préstamo desde Bologna de Italia), se encuentra en Europa para resolver su situación.

El club dueño de su pase estipuló que la mejor opción es operarse y así volver en un óptimo estado a las canchas. Ha tenido que lidiar con sus afecciones por un largo tiempo y ello le ha costado caro.

“Thomas Gillier arrastra dos importantes lesiones: una lesión en la espalda desde principio de año y otra en el hombro desde mayo“, señaló el sitio sobre el formado en Universidad Católica.

Sobre la misma línea, agregó: “Con el afán de seguir contando con sus servicios, el Montréal decidió infiltrar al portero, procedimiento que lamentablemente no tuvo buenos frutos“.

Thomas Gillier será operado. Uno menos para la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Promesa de la Selección Chilena pasará por el quirófano

Finalmente, la fuente detalló el periodo de rehabilitación del arquero, que no estuvo presente en la última gira de La Roja por Norteamérica. No fue considerado por Nicolás Córdova.

“Se tomó la decisión de que este miércoles pasará por el quirófano para solucionar la lesión de su hombro, lo cual lo tendrá en recuperación hasta febrero“, reveló el medio.

“De forma paralela, se siguen haciendo revisiones a la lesión de su espalda y no se descarta una nueva operación“, concluyó.