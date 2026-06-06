El Bicho, quien se prepara para su last dance en mundiales, disputó un correcto encuentro ante Chile.

La Selección Chilena completa una correcta primera mitad en Oeiras y empata 0-0 ante Portugal en un amistoso internacional marcado por la presencia de Cristiano Ronaldo. El equipo de Nicolás Córdova ha logrado contener los ataques lusos, aunque ha debido exigirse al máximo para evitar la apertura de la cuenta.

La primera gran ocasión del partido llegó a los 7 minutos. Cristiano Ronaldo habilitó con un notable taco a Rafael Leão, quien quedó en posición favorable para definir, pero no logró vencer a Lawrence Vigouroux. Fue la primera advertencia seria de un Portugal que salió decidido a imponer condiciones.

Diez minutos más tarde, el propio CR7 estuvo cerca del gol. El delantero recibió de espaldas al arco, giró con rapidez y sacó un potente remate que encontró bien ubicado a Vigouroux, quien respondió con seguridad para mantener el cero en su portería.

Sin brillar del todo, Cristiano Ronaldo hizo un correcto partido ante La Roja (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

Portugal siguió insistiendo y a los 35 minutos parecía encontrar premio. Bruno Fernandes filtró un gran pase para Cristiano Ronaldo, quien definió con calidad ante la salida del arquero chileno. Sin embargo, la jugada fue anulada por posición de adelanto del astro portugués. Más tarde, a los 41′, el propio Bruno Fernandes volvió a inquietar con un disparo que fue desviado oportunamente por Felipe Loyola cuando llevaba dirección de arco.

La última polémica de la primera etapa llegó a los 43 minutos. Tras un tiro libre ejecutado por el “Bicho”, los portugueses reclamaron una posible mano dentro de la barrera chilena. No obstante, el balón impactó en el brazo de un jugador nacional que lo tenía pegado al cuerpo, por lo que el juez desestimó cualquier infracción.

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Así, Chile se fue al descanso igualando sin goles ante una de las selecciones candidatas al Mundial 2026, dejando buenas sensaciones en una prueba exigente para las nuevas caras del proceso rumbo a 2030.

Portugal saca fuerzas sin Cristiano Ronaldo en cancha

Tras un correcto primer tiempo de la Roja, los lusos encontraron la diferencia en el complemento. A los 58 minutos apareció Gonçalo Guedes para abrir la cuenta y romper la resistencia chilena.

El equipo de Nicolás Córdova intentó reaccionar con algunos cambios, pero el local aprovechó los espacios y sentenciaron el encuentro a los 75′. Bruno Fernandes, una de las grandes figuras de la tarde, definió con categoría para establecer el 2-0 definitivo.

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Cuando el partido ya expiraba, en el 92, Lucas Cepeda sacó un poderoso temate para poner el descuento y hacer la derrota algo más decorosa ante una selección que, con varios cambios menos, logró imponerse a La Roja y demostrar su gran favoritismo de cara a la cita planetaria que está por comenzar.

DATOS CLAVE

Chile cayó 2-1 ante Portugal en un partido amistoso internacional de fútbol.

Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes anotaron los goles de la victoria lusa.

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