VIDEO | El homenaje que recibió Claudio Bravo en la previa al Chile vs Portugal

El histórico ex capitán, Claudio Bravo fue homenajeado previo al duelo entre Chile y Portugal.

La Selección Chilena disputa hoy un importante duelo dentro de la Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se enfrenta ante Portugal, en un atractivo compromiso que se disputa en Lisboa.

Antes de iniciar este partido, la dirigencia nacional le hizo un importante homenaje a un histórico nacional como lo es el ex portero Claudio Bravo, el que sin duda sacó aplausos.

El capitán de ‘La Roja’ en el proceso de la Generación Dorada recibió un galardón de homenaje por lo que fue su trayectoría y legado que dejó en su exitoso paso por la Selección Chilena.

“Lo conversé con la Federación, agradecido de la posibilidad de estar acá, poder compartir con la Selección, vivenciar estos momentos, ni hablar del reconocimento”, declaró Bravo ante este galardón.

VIDEO: REVISA EL HOMENAJE A CLAUDIO BRAVO EN PORTUGAL