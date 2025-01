SUDAMERICANO SUB 20

SUDAMERICANO SUB 20

La victoria de la selección chilena sub 20 sobre Venezuela en el debut del combinado nacional en el Sudamericano de la categoría, trajo consigo una lluvia de críticas por el nivel mostrado por Damián Pizarro.

El delantero del Udinese no tuvo la mejor de sus noches fallando la única ocasión de gol que tuvo, más allá de la entrega y derroche físico que mostró.

BOLAVIP conversa con Leonardo Pollo Véliz, el que cuenta que “yo anoche lo veía y decía ‘este chico tiene condiciones’, es que es limitado, no es hábil con el balón, no se va a sacar a un central con un enganche como Alexis, tiene potencia, no es lento”.

El otrora delantero de Colo Colo y de la Roja apunta al problema de Pizarro. “Tiene menos definición que un Atari, ese es el problema. Es tan joven que puede aprender, pero lo que Juanito no aprendió, Juan no aprenderá, que es la técnica y el entrenador italiano ya dijo que no está ni para la segunda división italiana”, asegura.

El Pollo Véliz fiel a su estilo, ironiza con la venta que hicieron los albos al traspasarlo al fútbol italiano en una alta suma de dólares.

Leonardo Véliz sin piedad con Damián Pizarro.

“Si miramos por el lado del chico, que bueno que lo hayan vendido, al representante lo llevo al carnaval de Río, es extraordinario”, afirma entre risas.

Pollo Véliz en contra de la defensa a Damián Pizarro

El mundialista chileno Miguel Ángel Neira defendió a capa y espada al delantero asegurando que no recibió ninguna pelota con ventaja, algo que Leonardo Véliz contesta con fiereza.

“No me vengan con huevadas, no coincido, el buen 9 resuelve el problema con su habilidad, con su chispa, no esperaban que el mediocampista resolviera el 50% de todo”, cerró.