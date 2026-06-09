VIDEO | Revisa el tremendo golazo de Darío Osorio para la Selección Chilena ante RD Congo

La Selección Chilena hoy en día disputa su segundo encuentro dentro de esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se está enfrentando ante RD Congo en Orleans, Francia.
Los dirigidos por Nicolás Córdova tienen un nuevo apretón con una selección mundialista, en la que esperaban mostrar una mejor versión futbolística, después de lo que fue la derrota por 2-1 ante Portugal.
En las segunda mitad, el elenco nacional salió con todo tras un apático primer tiempo y rompió el cero con un soberbio golazo de Darío Osorio, quien puso en ventaja a Chile.
El jugador del Midtjylland aprovechó que le quedó la pelota mansita tras un pase de Gonzalo Tapia y fuera del área sacó un tremendo zurdazo, que ingresó al arco con violencia y dejó sin chances al portero Lionel Mpasi Nzau.
VIDEO: REVISA EL TREMENDO GOLAZO DE DARÍO OSORIO
🔥⚽ ¡GOLAZO DE DARÍO OSORIO PARA LA ROJA!— ESPN Chile (@ESPNChile) June 9, 2026
El volante chileno sacó un zurdazo impecable para superar al arquero de Congo y anotar el 1-0 parcial para Chile en el amistoso internacional.
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