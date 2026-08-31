¿ESPN o Disney+? La única señal para ver EN VIVO a Alejandro Tabilo en el US Open

Todo listo para que arranque la aventura de Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) en el US Open. El tenista chileno, que buscará avanzar en el último Grand Slam de la temporada, hará su estreno ante el alemán Yannick Hanfmann, actual número 54 del ranking mundial. El duelo se disputará este lunes en el tercer turno de la cancha número 6 en Flushing Meadows.

El tenista zurdo tendrá al frente a un rival que buscará imponer su juego desde el comienzo, en un partido que aparece como el primer desafío de Tabilo en su camino por el certamen estadounidense.

En caso de conseguir una victoria, el chileno nacido en Toronto enfrentará en la segunda ronda al ganador del partido entre el australiano Alexei Popyrin, 130° del mundo, y el búlgaro Grigor Dimitrov, actual 137° y ex número tres del ranking ATP.

Yannick Hanfmann será el primer rival de Alejandro Tabilo en el US Open (Photo by Minas Panagiotakis/Getty Images).

A qué hora juega Alejandro Tabilo en el US Open

El estreno de Alejandro Tabilo está programado para el tercer turno de la cancha número 6 y comenzará aproximadamente a las 15:00 horas de Chile, aunque el horario dependerá de la duración de los encuentros que se disputen previamente en ese recinto.

Dónde ver EN VIVO a Alejandro Tabilo en el US Open

El debut de Tabilo en Nueva York será transmitido en TV por una de las señales de ESPN. Además, el encuentro estará disponible mediante el plan premium de Disney+, plataforma que cuenta con la transmisión del US Open.