Alejandro Tabilo campeón en Aix en Provence: nuevo ranking ATP y cómo queda de cara a Roland Garros

Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP) se consagró campeón del Challenger de Aix en Provence tras imponerse en una intensa final al belga Zizou Bergs (44°) por 6-4, 4-6 y 6-3. El chileno cerró una semana brillante en Francia, sumando confianza de cara a los grandes desafíos de la gira europea.

‘Jano’ comenzó sólido el partido, llevándose el primer set con autoridad, pero en el segundo capítulo sufrió un bajón que permitió la reacción de su rival. Todo se definió en el tercer set, donde un quiebre en los primeros juegos fue suficiente para encaminar el triunfo y asegurar la corona.

Instagram Alejandro Tabilo.

Con este título, Tabilo da un importante salto en el ranking live, ubicándose en el puesto 35 del mundo, lo que lo deja en una posición muy favorable para lo que viene en el circuito. Asimismo sumó un premio de 30 mil euros tras ganar el título en Francia.

Ahora, el chileno se enfoca en el Masters de Roma, donde este lunes conocerá a su próximo rival, y llega con grandes expectativas a Roland Garros, torneo en el que incluso podría ingresar como cabeza de serie.

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En resumen…